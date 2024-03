Xabi Alonso fa ‘tremare’ l’Inter: assalto con maxi offerta

La decisione del tecnico del Bayer Leverkusen rilancia la pista Premier. Ecco tutti i dettagli

Xabi Alonso spiazza tutti. Lo spagnolo ha deciso di restare al Bayer Leverkusen, che a suon di record sta trascinando alla vittoria della Bundesliga, almeno un’altra stagione.

Xabi Alonso piaceva a mezza Europa, in particolare a Bayern Monaco e Liverpool. Per entrambi, il quarantudenne di Tolosa rappresentava la prima scelta. Dunque ora sia i teutonici che gli inglesi dovranno spostare il mirino altrove. Per tutte e due c’è la forte candidatura di Roberto De Zerbi, anche se il tecnico del Brighton non è l’unico italiano sulla lista. Con riferimento, nello specifico, ai ‘Reds’ chiamati a sostituire un mammasantissima come Jurgen Klopp.

Sulla lista del nuovo Ds del Liverpool, Richard Hughes, risulta esserci pure Simone Inzaghi. Il mister dell’Inter non sarebbe la prima scelta – Amorim dello Sporting CP e proprio De Zerbi i preferiti – ma nel calcio le cose cambiano in fretta.

Inzaghi, maxi offerta per convincerlo a lasciare l’Inter

Certo è che per convincere Inzaghi a salutare l’Inter dopo lo Scudetto, occorrerebbe una proposta davvero molto importante.

Una proposta (almeno 9/10 milioni) comunque alla portata delle finanze del club inglese. Ad oggi è comunque molto più probabile il suo rinnovo con l’Inter. A fine stagione, o a seconda stella acquisita, il piacentino si incontrerà con la dirigenza per arrivare a un accordo. C’è la volontà comune di andare avanti insieme, prolungando l’attuale contratto (scadenza 2025) fino a giugno 2027 con annesso aumento dell’ingaggio a circa 6,5/7 milioni a stagione bonus inclusi.