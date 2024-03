Via libera di Marotta: c’è la data per la firma sul contratto

L’Inter pronta ad aprire un ciclo, in attesa che si risolva il futuro societario: semaforo verde di Marotta al nuovo accordo

In attesa di far luce sul futuro societario, con Stevan Zhang che sta provando a mantenere il controllo dell’Inter cercando un accordo con Oaktree per posticipare il saldo del debito, il management nerazzurro programma il futuro.

Marotta e Ausilio sono al lavoro per la prossima stagione e già hanno bloccato Zielinski e Taremi, due ghiotte occasioni a parametro zero che verranno ufficializzati il prossimo luglio. Se Zhang è in bilico in attesa della fatidica data del 20 maggio, lo stesso non si può dire invece dei manager di Viale della Liberazione che lo scorso settembre ha prolungato fino al 2027 il matrimonio con la ‘Beneamata’. Insieme a Marotta e Ausilio anche il vice Ds Baccin ha rinnovato con l’Inter, assicurando così continuità ai vertici della dirigenza interista. Gli uomini mercato nerazzurri puntano a rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione, ancora più ricca di impegni con la nuova Champions League e il Mondiale per Club meglio Stati Uniti.

Inter, fumata bianca vicina: Inzaghi rinnova dopo lo scudetto

Marotta è sinonimo di garanzia e competitività almeno per le prossime tre stagioni, prima di un futuro nella politica sportiva per il finale di carriera.

Intanto è immerso nel mondo Inter e il traguardo storico della seconda stella è sempre più vicino. Un altro segnale di continuità sarà inoltre il rinnovo di Simone Inzaghi, impostato da tempo dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Le parti hanno posticipato a fine campionato l’accordo e tutto lascia presagire un prolungamento del matrimonio visti i risultati positivi e il gioco scintillante espresso dall’Inter. Il club meneghino vuole tenersi stretto l’allenatore piacentino e presto è attesa la fumata bianca sulla firma al rinnovo oltre il 2025. Il regalo – meritato – per Inzaghi a meno di sorprese arriverà dopo la matematica scudetto, con l’Inter sempre più vicina al traguardo della seconda stella. Tutti gli indizi portano a un nuovo contratto fino al 2027, con ritocco dell’ingaggio oltre i 6 milioni di euro rispetto ai 5,5 milioni che guadagna attualmente l’ex Lazio.

L’Inter blinda Inzaghi e allontana le sirene dalla Premier League e dall’estero, con le big fuori dall’Italia che di recente avevano sondato il tecnico per la prossima stagione. Il ciclo continuerà, sotto il segno di Inzaghi in panchina.