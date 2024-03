Milan, decisione presa: cifra folle per Theo Hernandez

Milan, Theo Hernandez sempre più al centro del mercato: cifra folle per lui, la decisione ormai è presa

L’assalto dei top club esteri ai difensori della Serie A. Big di Premier, Bayern Monaco, Atletico Madrid e non solo: è concreto il rischio che tante società decidano di fare spesa pazza nel nostro campionato in estate.

I nomi seguiti sono tanti e il timore dei tifosi di perdere giocatori di alto livello è forte. Perché il Bayern Monaco segue con grande interesse Theo Hernandez, Bremer ha molti estimatori in Inghilterra, con il Manchester United particolarmente interessato, anche se è stata smentita l’ipotesi che il brasiliano possa lasciare la Juventus in estate attraverso una clausola. Estimatori che da Oltremanica hanno anche Alessandro Bastoni e Giorgio Scalvini, il quale piace pure, da tempo, in Spagna e in particolare ai due club di Madrid.

Milan attento, pronti a fare follie per Theo Hernandez

Per questo motivo nel sondaggio proposto dalla nostra redazione sulla pagina X di Calciomercato.it abbiamo chiesto, viste le insistenti sirene estere per i difensori della Serie A, per chi sarebbe giusto fare follie.

E tra i votanti, il 43,6% ha scelto Theo Hernandez. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Milan. Ancora non ci sono proposte di rinnovo e vi abbiamo raccontato come, oltre al Bayern Monaco, anche tanti club di Premier League sono interessati a lui. E il difensore rossonero è stato il preferito tra i votanti. Come detto il 43,6% di loro crede che sarebbe giusto fare follie per lui.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Sirene estere sui difensori top della #SerieA: per chi fareste follie❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 29, 2024

Il 33,3% crede che invece sarebbe giusto fare una follia per arrivare ad Alessandro Bastoni. Molto più indietro, invece, le altre scelte. Bremer è stato votato dal 15,4% dei partecipanti al sondaggio, mentre il profilo più giovane, Scalvini, soltanto dal 7,7%.