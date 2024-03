Intoppo Milan, problema per Pioli prima della gara di Firenze

Piccolo problema per il Milan che domani sera affronterà la Fiorentina nell’anticipo della 30esima giornata di campionato

Vigilia turbolenta per il Milan che domani sera sarà di scena al ‘Franchi’: disguido per la formazione rossonera in partenza per la Toscana.

Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire con una giornata ricca di sfide importanti nel weekend delle festività pasquali, soprattutto per la qualificazione alle prossime coppe europee. Tra queste c’è senza ombra di dubbio quella tra Fiorentina e Milan, in programma allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze alle 20.45 di sabato 30 marzo. Una partita importante per entrambe le squadre, poi impegnate anche in Europa e Conference League.

Il Milan, in particolar modo, ha bisogno di punti per dare seguito alla vittoria sul campo dell’Hellas Verona maturata nella ventinovesima giornata di campionato, prima della sosta. Battere la Fiorentina, infatti, permetterebbe alla truppa di Stefano Pioli di avere la possibilità di guadagnare terreno sulle dirette inseguitrici per il secondo posto, in particolar modo la Juventus che in questa giornata di campionato affronterà la prima Lazio targata Igor Tudor.

Fiorentina-Milan, disavventura per i rossoneri alla vigilia

Quest’oggi, alla partenza per la Toscana, il Milan ha vissuto una piccola disavventura. Arrivati a Malpensa, Calabria a compagni sono rimasti bloccati in aeroporto per via di un piccolo problema di natura tecnica che ha fatto così slittare la partenza dei rossoneri per Firenze.

Il club rossonero aveva scelto di raggiungere Firenze in aereo al fine di evitare il traffico dell’esodo di Pasqua. Ma la soluzione scelta dalla società del Diavolo è stata condizionata dal disguido di natura logistica, con la squadra ritrovatasi bloccata sulla pista per un piccolo problema di natura tecnica. Una partenza solamente slittata rispetto all’orario inizialmente previsto alle 18.30.