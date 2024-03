Milan, riecco Paolo Maldini: accordo col fondo saudita

La ‘Bandiera’ rossonera è stata mandata via da Cardinale al termine della scorsa stagione. Le ultime dall’Inghilterra

Maldini torna al Milan come frontman di una nuova proprietà araba? Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra rilanciano PIF, legando il fondo saudita proprio al futuro della ‘Bandiera’ rossonera mandata via da Cardinale al termine della scorsa stagione.

Maldini-Pif, un binomio non per il Milan che verrà, bensì per il Newcastle. Secondo ‘The Independent’, infatti, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita valuta anche il nome dell’ex Dt milanista per il ruolo di direttore sportivo dei ‘Magpies’.

Maldini è un candidato ‘forte’ a raccogliere l’eredità di Ashworth, destinato al Manchester United. Sarebbe in lizza con l’ex Roma Tiago Pinto, Hugo Viana dello Sporting e Paul Mitchell, ex Monaco accostato allo stesso club giallorosso.

Al Newcastle, Maldini ritroverebbe quel Sandro Tonali che acquistò dal Brescia quando lavorava per il Milan. E che fu uno dei pilastri della squadra che gli regalò il primo, e fin qui unico Scudetto da dirigente rossonero. L’esperienza di Tonali in bianconero è stata fin qui un totale disastro, ora il bresciano rischia una nuova squalifica (ne sta scontando già una di 10 mesi) per scommesse.

La Football Association lo accusa “di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA“. Avrebbe violato “la Regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023”. Ha tempo “fino al 5 aprile 2024 per rispondere”.