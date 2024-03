Clausola da 80 milioni: il top club ne offre 60 per strapparlo alla Juve

Clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Il top club ne offre fino a 60 per strapparlo alla Juventus, l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di mercato

La Juventus deve fare i conti anche con i rumors e le indiscrezioni esplose nelle ultime ore riguardo al pericolo di perdere Bremer tramite la clausola rescissoria inserita nell’ultimo rinnovo di contratto.

Come anticipato da Calciomercato.it, è confermata l’esistenza di una clausola d’uscita. La cifra si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro, ma è valida ed esercitabile solamente a partire dall’estate del 2025. Nonostante il forte interesse del Manchester United e di altri club di Premier League sia concreto, dunque, nella prossima estate il club bianconero avrà la facoltà di rifiutare le offerte, trattando direttamente con le società interessate. Nel frattempo, però, si parla già degli eventuali sostituti del centrale brasiliano.

Calciomercato Juve, l’Arsenal fa sul serio per Diomande

Uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Diomande, promettente classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Sporting. La concorrenza, però, si preannuncia agguerrita, come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it.

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, l’Arsenal sarebbe in prima fila per Diomande e disposto a sborsare fino a 60 milioni di euro per il talentuoso centrale ivoriano. Lo Sporting, dal canto suo, spara già altissimo forte di una clausola rescissoria di ben 80 milioni di euro. La Juventus è avvisata.