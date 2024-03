Juventus, la pista Diomande è complicatissima: costi e concorrenza | CM.IT

La Juventus guarda alla prossima stagione e, in ottica mercato, pensa a Ousmane Diomande dello Sporting

Dopo la fine della tre giorni dedicata alle coppe europee, con risultati decisamente buoni per le italiane impegnate, Lazio a parte, si torna a parlare di campionato con l’anticipo del venerdì tra il Napoli campione d’Italia in carica di Francesco Calzona e il Torino di Ivan Juric. Ma c’è anche tempo per parlare di calciomercato.

In particolare, mercoledì scorso allo stadio ‘José Alvalade’ di Lisbona, abbiamo potuto ammirare la prestazione, in verità non sufficiente, di Ousmane Diomande. Il 20enne roccioso difensore dello Sporting Clube de Portugal è stato accostato con insistenza alla Juventus negli ultimi giorni, soprattutto alla luce delle voci che vorrebbero Gleison Bremer pronto ad essere sacrificato nel caso in cui dovessero arrivare importanti e pesanti offerte dalla Premier League. È, infatti, noto l’interesse del Tottenham così come quello del Manchester United. Ma, ad oggi, l’uomo mercato bianconero, Cristiano Giuntoli, non sembra intenzionato a privarsi del centrale brasiliano.

In ogni caso, con Diomande si guarderebbe anche al futuro, vista la giovane età del Nazionale della Costa d’Avorio. Sotto contratto col club lusitano fino al 30 giugno 2027, il classe 2003 nativo di Abidjan è un titolare inamovibile della squadra allenata da Ruben Amorin. Per quanto riguarda l’interesse bianconero, si era parlato anche di un possibile inserimento nella trattativa del 22enne attaccante brasiliano Kaio Jorge, attualmente in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ma la trattativa, a prescindere da eventuali contropartite tecniche, si presenta decisamente di difficile realizzazione.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la valutazione che lo Sporting fa del cartellino di Diomande è decisamente alta: 60 milioni di euro più bonus, mentre la clausola rescissoria presente nell’accordo in essere tra le parti è pari a 80 milioni di euro. Cifre decisamente importanti per un calciatore che, in ogni caso, deve ancora dimostrare di poter competere ai massimi livelli. In ogni caso, l’interesse della Juventus è confermato, ma per una questione economica la pista viene considerata molto complicata. Sulle tracce del giocatore c’è anche il Chelsea, che dovrà pensare ad un sostituto del 39enne Thiago Silva, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso. E la Premier League viene considerata la probabile prossima destinazione di Diomande. Con buona pace della Juventus.