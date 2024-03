Offerta irrinunciabile per Bremer: scambio e sostituto a metà prezzo

Assalto dalla Premier League per Bremer: la Juventus incassa 80 milioni e prenota il sostituto del difensore brasiliano

Gleison Bremer è un insostituibile della rosa di Massimiliano Allegri e in campionato ha saltato una sola gara causa squalifica.

Il difensore brasiliano è stato acquistato due estati fa per una cifra vicina ai 50 milioni di euro dai cugini cittadini del Torino e strappato sul mercato ai rivali dell’Inter. Il colosso classe ’97 si sta confermando come uno dei migliori centrali nel suo ruolo in Italia e in Europa, attirando inevitabilmente le sirene dall’estero e in particolare dalla Premier League. Per la Juve è uno dei pochi ‘quasi’ incedibili dello scacchiere di Allegri, quasi perché a determinate proposte anche l’ex Toro potrebbe finire sul mercato. Tottenhan, Chelsea e soprattutto Manchester United hanno messo nel mirino Bremer, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe valutare offerta irrinunciabili dagli 80 milioni di euro a salire.

Calciomercato Juventus, spunta Diomande: 40 milioni o carta Kaio Jorge

L’Intenzione di Giuntoli e della dirigenza della Juventus è quella comunque di respingere gli assalti dall’Inghilterra, ma di fronte eventualmente e certe somme sarebbe difficile chiudere le porte della Continassa.

Giuntoli e Manna non vogliono farsi trovare impreparati in caso d’addio di Bremer e stanno sondando diverse piste per la sostituzione del brasiliano, ma allo stesso tempo per affiancarlo e rinforzare ulteriormente la retroguardia bianconera. In Italia non è più un mistero ormai il corteggiamento per Calafiori, mentre all’estero vengono seguiti con attenzione Kelly ed Hermoso in scadenza di contratto rispettivamente con Bournemouth e Atletico Madrid. Un’altra idea inoltre porta a Ousmane Diomande dello Sporting Club Portugal e ieri impegnato nella sfida di Europa League contro l’Atalanta. Il 20enne ivoriano campione d’Africa sarebbe entrato nei radar della Juve e avrebbe una valutazione intorno ai 40 milioni di euro.

I bianconeri per abbassare la parte cash potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Kaio Jorge, attaccante apprezzato dalla dirigenza portoghese e al momento in prestito al Frosinone.