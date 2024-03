Milan, il difensore salta Firenze: scelte fatte per Pioli | CM.IT

Le ultime sul Milan in vista della trasferta di Firenze. La partita contro la Fiorentina è in programma sabato: il difensore va verso il forfait

Dopo la lunga pausa per le nazionali, il Milan di Stefano Pioli per la prima volta si è ritrovato al centro sportivo di Carnago al completo, con il rientro alla base di tutti i calciatori.

A farlo per ultimi sono stati i francesi, con Theo Hernandez che però non sarà della partita contro la Fiorentina. Il terzino è squalificato e il tecnico di Parma è pronto a sostituirlo con Alessandro Florenzi. L’ex Real non sarà l’unico difensore a dare forfait sabato sera.

Oggi, infatti, come appreso da Calciomercato.it, Simon Kjaer non ha lavorato con il resto della squadra e verrà risparmiato contro i viola. Senza Pierre Kalulu, che ne avrà ancora per qualche settimana, l’obiettivo del Milan è avere il danese al 100% per il match di andata di Europa League contro la Roma, in cui mancherà anche lo squalificato Fikayo Tomori. Contro la Fiorentina, invece, insieme all’inglese, ci sarà Malick Thiaw, in vantaggio su Matteo Gabbia. A destra, chiaramente Davide Calabria.

Milan, Bennacer vede Firenze: è rientrato in gruppo

Nessun problema, invece, a centrocampo: Ismaël Bennacer, come scritto nei giorni scorsi, sarà pronto per Firenze e oggi si è infatti allenatore con il resto della squadra.

L’algerino si gioca così una maglia da titolare con Tijjani Reijnders e Yacine Adli (i primi due sono favoriti). A muoversi alle spalle del tridente offensivo ci sarà ovviamente Ruben Loftus-Cheek che ha lavorato intensamente in questi giorni.

In avanti, il punto di riferimento sarà chiaramente Rafa Leao, che ha segnato con il Portogallo senza stancarsi eccessivamente. Ha dovuto fare gli straordinari, invece, Christian Pulisic, ma Pioli non ci rinuncerà così come ad Olivier Giroud, che darà tutto fino al termine della stagione.