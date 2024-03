Milan, riecco Pobega: le tappe per il rientro. La verità su Bennacer | CM.IT

Tommaso Pobega è pronto a rientrare in gruppo, dopo il lungo infortunio: ecco le tappe che riporteranno in campo il centrocampista italiano

Finalmente Tommaso Pobega. Il centrocampista del Milan si appresta a tornare in gruppo dopo il lungo infortunio, che lo ha tenuto fuori dai terreni di gioco per più di tre mesi.

Ora c’è finalmente una data cerchiata in rosso e come appreso da Calciomercato.it è quella del 6 aprile, quando si scenderà in campo a San Siro per la sfida contro il Lecce. Tommaso Pobega sta finalmente bene ed è pronto a lavorare con il resto della squadra dalla prossima settimana. Il giocatore, come successo ad altri suoi compagni, farà un assaggio di campo con la Primavera, prima di mettersi totalmente a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, problemi per Bennacer: il punto della situazione

Il Milan e il suo allenatore avranno così un’alternativa in più in mediana. Proprio per quanto riguarda il centrocampo ieri le attenzioni erano tutte su Ismael Bennacer.

Il giocatore algerino ha, infatti, lasciato il ritorno della propria nazionale, facendo ritorno a Milano per via di alcuni problemi fisici di natura muscolare, da smaltire, di lieve entità. Dalle parti di Milanello filtra ottimismo e si augurano di averlo già a disposizione per la partita del 30 marzo contro la Fiorentina, a Firenze.