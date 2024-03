Intreccio Juve-Milan: non rinnova, ha chiesto la cessione

Il forte difensore non ha intenzione di entrare nel suo ultimo anno di contratto e può partire subito

In piena bagarre per il secondo posto, Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Dopo aver operato l’atteso sorpasso, grazie al successo dell’ultima giornata la formazione di Stefano Pioli è riuscita ad allungare a tre punti il proprio vantaggio sui rivali, stoppati invece dal pareggio in casa contro il Genoa. Un altro passo falso dopo il pari con l’Atalanta e la sconfitta contro il Napoli.

Nel prossimo turno, invece, entrambe le squadre saranno chiamate a due prove difficili in trasferta: la Juve in casa della Lazio, mentre il Milan al Franchi contro la Fiorentina. Una sfida appassionante anche sul mercato quella tra due rivali, sulle tracce di un centrale in partenza la prossima estate. Stiamo parlando di Maxence Lacroix, difensore di proprietà del Wolfsburg pronto a cambiare maglia in vista della prossima finestra. In scadenza nel giugno 2025 con il club tedesco, infatti, l’ex Sochaux vorrebbe intraprendere una nuova avventura.

Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, Lacroix sarebbe entrato nel mirino di Juventus e Milan. Un’ottima opportunità di mercato per entrambi i club italiani ad un anno dalla scadenza del difensore con il Wolfsburg. La società tedesca è consapevole della volontà del calciatore di lasciare dopo quattro anni e non si opporrà dinnanzi ad una trattativa, soprattutto per non correre il rischio di perdere il centrale un anno più tardi a costo zero in caso di mancato prolungamento del contratto.

Calciomercato Milan e Juventus, sfida di mercato per Lacroix

Sia Milan che Juventus potrebbero seriamente valutare l’investimento per il difensore classe 2000. I rossoneri per rinforzare un reparto colpito da troppi infortuni nell’ultima stagione, i bianconeri per rimpiazzare eventuali uscite in difesa.

Nelle scorse ore, infatti, si è discusso della possibilità di un addio di Gleison Bremer per la prossima estate. Come precisato dalla redazione di Calciomercato.it, la clausola da 65/70 milioni di euro sarà attivabile solamente dal 2025, ma una cessione in questa fase non è comunque da escludere. Ecco che Maxence Lacroix, valutato 20 milioni, in quest’ottica, potrebbe diventare un’alternativa credibile al brasiliano.