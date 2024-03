Addio Bremer e clamoroso ritorno alla Juve: tutto deciso

Il centrale brasiliano ha attirato l’attenzione di diversi club in Inghilterra disposti a pagare la clausola rescissoria

Gleison Bremer è diventato improvvisamente l’uomo del momento in casa Juventus. Dopo la fuga di notizie delle scorse ore, come verificato dalla redazione di Calciomercato.it, effettivamente sul contratto del calciatore esiste una vera e propria clausola rescissoria. Questa, però, sarà attivabile solamente tra un anno, vale a dire a partire dall’estate 2025 per una cifra complessiva tra i 65 e i 70 milioni di euro.

Quanto contrattualmente stabilito, però, non esclude la possibilità di un addio dell’ex difensore del Torino già la prossima estate. Davanti ad eventuali offerte in arrivo dalla Premier League, starà alla Juve valutare attentamente le proprie opzioni e decidere in merito al futuro del proprio centrale. Il club bianconero, per la prossima estate, avrà dunque facoltà di rifiutare le proposte in arrivo, a differenza dell’estate 2025 quando la clausola di uscita sarà ufficialmente attiva e taglierà fuori la società dalle trattative.

Ad ogni modo, il rischio che Bremer possa già partire la prossima estate a fronte di una proposta adeguata dall’Inghilterra esiste. In particolare, il difensore brasiliano è entrato nel mirino del Manchester United disposto anche ad anticipare di un anno il maxi investimento. Qualora il classe 1997 dovesse realmente salutare la Juventus la prossima estate, costringerebbe il club bianconero a rivedere i propri piani per la difesa della prossima stagione, forte del bottino incassato dalla sua cessione.

Calciomercato Juve, l’erede di Bremer è in casa: scelto Huijsen

Uno scenario, quello che vedrebbe l’addio anticipato di Bremer dalla Juventus a questa estate, che è stato trattato quest’oggi nel sondaggio di Calciomercato.it.

Secondo i nostri utenti, il miglior sostituto del difensore brasiliano il club bianconero se lo ritroverebbe già in casa. Con il 43% dei voti, infatti, i tifosi della Juventus hanno indicato il ritorno dal prestito alla Roma di Huijsen come il miglior rimedio alla partenza dell’ex Torino. Il centrale olandese naturalizzato spagnolo è stato preferito ai possibili arrivi di Calafiori (24%) dal Bologna e Mario Hermoso (11%) a costo zero. 22%, infine, per Tiago Djalò, acquistato dai bianconeri lo scorso gennaio.