Piano estremo: lasciano il campionato per giocare nella Liga spagnola

Nessun passo indietro: il club minaccia di lasciare il campionato e giocare in un altro paese nella prossima stagione

Il Fenerbahce fa sul serio e minaccia di lasciare il campionato turco dopo i fatti di due settimana fa contro il Trabzonspor.

I giocatori del club di Istanbul erano stati assalito lo scorso 17 marzo, nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali, dai tifosi della squadra di casa dopo il successo esterno per 3-2 sul campo appunto del Trabzonspor. Il Fenerbahce è attualmente in corsa per il titolo a due punti dalla capolista Galatasaray, ma quanto successo due domeniche fa rischia di compromettere la stagione di Dzeko e compagni. Il presidente Ali Koc ha minacciato senza troppi giri di parole l’uscita di scena dal massimo torneo turco: “Quello che è successo è una vergogna e noi come Fenerbahce siamo le vittime. Dobbiamo salvare il nostro futuro e vedremo cose succederà, ma una cosa voglio dirla: non c’è posto per il Fenerbahce in SuperLig“.

Turchia, il Fenerbahce chiede di giocare nella Liga

Dichiarazioni forti quelle del massimo esponente del Fenernahce e tutto si deciderà presumibilmente il 2 aprile, data in cui è stata convocata un Assemblea straordinaria all’interno del club.

Intanto il Fenerbahce rischierebbe anche la licenza Uefa in caso di ritiro e medita altre soluzione da come si apprende dalla stampa turca. La società di Istanbul starebbe pensando infatti in vista della prossima stagione di chiedere l’iscrizione a un altro campionato, in primis provando ad avere il via libera per la partecipazione alla Liga in Spagna. Per il momento sarebbe solo un’idea, visto che né la Federazione spagnola né il presidente della Liga Tebas sarebbero stati ancora contattati. Le alternative alla Liga portano ad altri campionati: Francia, Belgio e Olanda. Una cosa è certa: il Fenerbahce resta sul piede di guerra contro la Federazione turca.