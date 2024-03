La Uefa non fa sconti: licenza ritirata ed esclusione dalle coppe

Minacciano il ritiro dal campionato dopo gli ultimi fatti: la Uefa potrebbe escluderli dalla coppe europee

Il Fenerbahce sul piede di guerra dopo l’aggressione subita dai tifosi del Trabzonspor nell’ultima giornata del campionato turco.

Il Fenerbahce, per bocca anche del presidente Ali Koc, ha minacciato un possibile ritiro dal campionato della squadra: “Quello che è successo è una vergogna e noi come Fenerbahce siamo le vittime. Siamo tutti preoccupati per quello che sta accadendo. Questo è veramente troppo, non accetteremo questo trattamento e non mi interessa se saremo retrocessi in una lega inferiore. Dobbiamo salvare il nostro futuro e vedremo cose succederà nei prossimi giorni, ma una cosa voglio dirla: non c’è posto per il Fenerbahce in SuperLig”, le dichiarazioni forti di Koc attraverso un comunicato diffuso sui canali ufficiali della società.

Fenerbahce fuori dal campionato: le conseguenze in Europa

Per il 2 aprile è stata convocata un’assemblea straordinaria del club per decidere del futuro del Fenerbahce, che intanto rischia l’esclusione anche dalla coppe europee.

Come sottolinea la testata ‘Fanatik’, che ha interpellato un avvocato specialista in diritto sportivo, se il Fenerbahce si ritirasse dal campionato rischierebbe l’esclusione appunto dalla competizioni Uefa e in questo caso della Conference League, dove il club turco è ancora in corsa e nella doppia sfida dei quarti di finale incrocerà l’Olympiacos. La Federazione internazionale infatti potrebbe ritirare la licenza al Fenerbahce ed escluderla con effetto immediato dalle manifestazioni internazionali. Uno scenario ultimo che, lo ricordiamo, potrebbe materializzarsi solo con la clamorosa decisione del Fenerbahce di ritirarsi dal campionato turco.