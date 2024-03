Milan, è fatta per l’addio Giroud: contratto pronto ma quanto costa l’erede

Il Milan dovrà dire addio al suo centravanti titolare che comincerà una nuova avventura americana: ora l’erede ma i costi sono altissimi

Per il Milan sarà sicuramente il momento di cominciare un nuovo capitolo dell’attacco. In estate i rossoneri dovranno cercare un nuovo centravanti titolare, ormai non ci sono praticamente più dubbi su questo. Olivier Giroud, infatti, a 37 anni ha deciso di lasciare l’Europa per aprire quella che con ogni probabilità sarà la tappa finale della sua carriera. E sarà quella che da qualche tempo ci si immaginava, ovvero la MLS che era nella sua testa già da parecchio.

I passi ora sono diventati sempre più concreti e le conferme arrivano da più parti. In primis dall’Inghilterra, dove nella notte il ‘The Athletic’ ha pubblicato un articolo che recita così: “Il LAFC sta finalizzando un accordo per ingaggiare l’attaccante francese Olivier Giroud, ci dicono fonti informate dell’accordo. Lo stesso accordo prevede che il giocatore si unisca al LAFC quest’estate quando scadrà il suo contratto con il Milan, dopo Euro 2024 che si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio. La finestra di mercato estiva della MLS si aprirà il 18 luglio. La parte garantita dell’accordo durerà per tutta la stagione MLS 2025, aggiungono le fonti. LAFC ha i suoi diritti di scoperta nella MLS, il che significa che hanno la priorità di ingaggiarlo rispetto a qualsiasi altro club MLS”. Questo si legge sul prestigioso portale inglese, che quindi ha annunciato la firma imminente e l’avventura al Los Angeles FC, che era già nell’aria come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Lì raggiungerà il connazionale Hugo Lloris. A confermare poi tutto è anche ‘La Gazzetta dello Sport’, che nell’edizione odierna riporta di “un passo avanti: Giroud e la franchigia californiana hanno un accordo di massima anche sul contratto“.

Giroud-Los Angeles FC: c’è l’intesa sul contratto. Il Milan sogna Gyokeres e Zirkzee

In particolare, si parla non solo della volontà di completare l’intesa ma anche di una stretta di mano virtuale per un contratto di 18 mesi, quindi fino a gennaio 2025. Per l’ufficialità a questo punto mancherebbe solo la decisione finale di Giroud e la conseguente firma. Ma a Los Angeles si respirerebbe un forte ottimismo, sembra ormai tutto abbastanza scritto. Avrebbe tutto il tempo di fare le vacanze dopo l’Europeo, per poi raggiungere Chiellini che lavora nel settore tecnico del club californiano come Player Development Coach. La scelta non è ovviamente economica, ma di vita.

E il Milan deve ovviamente cercare un erede all’altezza, rischiando di dover spendere anche una bella cifra. Jonathan David e Serhou Guirassy sono i nomi un po’ più a buon mercato, ma i preferiti hanno un altro prezzo: Viktor Gyokeres e Joshua Zirkzee. Lo Sporting vorrebbe i 100 milioni della clausola per lo svedese, ma è verosimile che si tratterà su cifre sensibilmente più basse. Leao, si legge sulla rosea, ci sta familiarizzando e anche la carta del connazionale Ibra potrebbe fare la sua figura. Di sicuro al Milan piace moltissimo. Affascina parecchio però anche Zirkzee, col Bayern che potrebbe decidere di non spendere i 40 milioni e lasciarlo a Bologna. E i rossoblù vorrebbe circa 60 milioni. Tutto piuttosto complicato per Moncada e gli altri. Gli altri nomi? Sesko e Gimenez, ma anche qui le cifre in ballo sono tra 50 e 60 milioni.