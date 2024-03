La Juve pesca il jolly mancino: ecco il nuovo Alex Sandro

La Juventus ha individuato il rinforzo perfetto per la fascia mancina, dove perderà Alex Sandro: è brasiliano come lui e può giocare in tutti i ruoli

La Juventus è pronta a una sessione estiva di mercato da assoluta protagonista. Sarà la stagione del ritorno in Champions League, quella che dovrà registrare i bianconeri di nuovo nella lotta scudetto fino alla fine e poi ovviamente quella che culminerà con il Mondiale per Club. Per questo Giuntoli è chiamato a un mercato d’assalto, che sarà condizionato in parte dalle cessioni ma che in primis avrà bisogno di iniziativa e nomi importanti.

Il primo obiettivo resta sempre, ovviamente, Teun Koopmeiners, l’olandese dell’Atalanta che a Torino piace proprio tanto ma sul quale c’è la folta concorrenza inglese che mette tutto in pericolo. La Juve ha però dalla sua una serie di contropartite che stuzzicano la Dea e Gasperini, in primis Huijsen e Soule che farebbero abbassare più o meno della metà l’esborso cash per l’ex AZ. C’è poi Miretti, che oltre agli orobici piace molto al Monza, al Genoa e al Bologna e – come raccontato da Calciomercato.it – potrebbe essere usato come jolly per le operazioni Di Gregorio (ma anche Colpani o Andrea Carboni), per Gudmundsson e ovviamente Ferguson. Molto dipenderà anche dal futuro di Rabiot mentre in attacco e sugli esterni arriveranno verosimilmente altri colpi, ma va tenuta sempre d’occhio la situazione di Vlahovic, Chiesa, Kean, Kostic e non solo. Andrà sostituito anche Alex Sandro, con Weah e Iling jr. che non hanno convinto del tutto.

Juve, occhi su Wendell del Porto

Per questo la Juve si guarda intorno anche per le fasce, meglio ancora se giocatori duttili in grado anche di giocare da ‘braccetti’ della difesa a tre. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, uno dei nomi circolati in casa bianconera negli ultimi giorni è quello di Wendell. Sabato sera a Londra c’era un osservatore bianconero per Inghilterra-Brasile, in cui ha debuttato proprio il giocatore del Porto, classe ’93. Che è sceso in campo da titolare ieri con la Spagna.

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2025, mancino, può essere un’ottima opportunità, ha giocato in tutti i ruoli mancini della difesa: ‘terzo’, terzino e laterale. Per questo sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro, con la possibilità anche di impiegarlo come ala nel 3-5-2 al posto di Kostic. Giocatore esperto e affidabile in campo e fuori, dove si è sempre distinto per professionalità. E anche l’ingaggio è assolutamente alla portata, poco oltre il milione di euro a stagione. Ha più di 30 anni e un anno di contratto, anche il cartellino ha un costo contenuto. Sul taccuino la Juve ha anche Reinildo dell’Atletico Madrid, simile per ruolo e caratteristiche, e Maximilian Mittelstadt, classe 1997 dello Stoccarda, una delle rivelazioni di questa Bundesliga e addirittura in gol ieri con la Germania.