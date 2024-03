Acerbi graziato, l’attacco di Juan Jesus: “Precedente grave, non capisco”

Dopo la mancata squalifica di Acerbi, prende la parola Juan Jesus con una nota ufficiale: sfogo durissimo del difensore del Napoli

Assolto per insufficienza di prove. Così Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha evitato la squalifica, con la decisione della giustizia sportiva di non procedere in alcun modo nei suoi confronti dopo i presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus in Inter-Napoli. Una decisione che ha fatto discutere e continuerà a farlo.

L’avvocato Cascella, intervistato da CM.IT, ha parlato di sentenza difficile da ribaltare. Intanto, ciò che è certo è che Juan Jesus non ci sta. Il difensore azzurro ha affidato al portale del proprio club una nota ufficiale in cui esprime tutto il suo disappunto per come sono andate le cose.

“Rispetto la valutazione del Giudice Sportivo, ma non riesco a capirla – scrive – Sono avvilito, ho avuto l’unico torto di gestire ‘da signore’ questa vicenda. Probabilmente chi si troverà nella mia situazione dopo di me agirà in modo molto diverso per essere tutelato. Non capisco in che modo la frase ‘vai via nero, sei solo un negro’ possa essere certamente offensiva, ma non discriminatoria. Non capisco perché Acerbi si sia sentito in dovere di scusarsi per una ‘semplice offesa’, perché l’arbitro abbia informato la Var, la partita sia stata interrotta per più di un minuto e gli stessi compagni di squadra di Acerbi abbiano voluto parlarmi. Non capisco perché Acerbi abbia iniziato a negare solo il giorno dopo. Non mi aspettavo finisse così, spero di sbagliarmi ma temo che questo sia un grave precedente per giustificare a posteriori certi comportamenti. Spero che questa vicenda, così triste per me, possa aiutare il mondo del calcio a riflettere su un tema grave”.