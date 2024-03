No comment (per ora) di Acerbi, ma la moglie attacca: “Sciacquatevi la bocca”

La reazione di Claudia Scarpari alla decisione del Giudice sportivo di non infliggere alcuna squalifica a suo marito

Non sono ancora arrivate reazioni dal mondo Inter alla decisione del Giudice sportivo di non applicare nessuna squalifica ad Acerbi in merito all’accusa di insulto razzista fatta da Juan Jesus. “Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”, la motivazione della sentenza. Chi è vicino al difensore nerazzurro fa sapere che il classe ’88 oggi vuole solo godersi la famiglia e che domani valuterà, di concerto con il club, se rilasciare o meno una dichiarazione ufficiale.

Se Acerbi non parla, almeno per oggi, la moglie sì. Molto attiva sui social, Claudia Scarpari ha pubblicato una storia Instagram in cui attacca tutti quelli che hanno “sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi”. Il tutto a corredo di una foto che la ritrae – provocatoriamente – con un calice di (presumiamo) spumante in mano.

Non solo, la Scarpari ha anche commentato con “Adesso sciacquatevi la bocca” il post della pagina Fb ‘Calciatori Brutti’ relativo all’ufficialità della decisione del Giudice sportivo.