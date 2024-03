Acerbi assolto, scoppia la bufera: “Juan Jesus bugiardo e squalificato”

Grandi polemiche dopo la mancata squalifica di Acerbi per le presunte offese razziste a Juan Jesus: cosa sta succedendo

Nessuna sanzione. Il giudice sportivo ha ‘assolto’ Acerbi per le presunte offese razziste. Un’assoluzione per mancanza di prove come spiegato dallo stesso Mastrandrea nel comunicato con il quale è stata ufficializzata la decisione.

Nessun testimone, nessuna prova audio e video che confermasse la tesi di Juan Jesus ed allora, nonostante lo stesso giudice sportivo specifichi che la sequenza dei fatti “è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte” e pur non mettendo in discussione la buona fede del brasiliano, è arrivata la decisione di non comminare sanzioni ad Acerbi.

Una decisione che, come prevedibile, ha sollevato un vespaio di polemiche e che ha acceso il dibattito sui social e tra i tifosi. Molti quelli che criticano la scelta del giudice sportivo, tirando in ballo le campagne contro il razzismo della Lega Serie A che a questo punto non avrebbero più valore.

Tante anche le persone che si chiedono come è stato possibile assolvere Acerbi senza però mettere in discussione Juan Jesus. Anzi qualcuno lancia in maniera provocatoria l’ipotesi di una squalifica per il difensore del Napoli.

Caso Acerbi-Juan Jesus, scoppia la polemica

Numerosi i tweet che hanno commentato la decisione del giudice sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus.

C’è chi si limita a constatare come “mancanza di prove non significa dire il fatto non sussiste” e chi invece sottolinea la brutta figura fatta dal calcio italiano a livello internazionale. Ma non manca chi provoca: “Acerbi assolto vuole dire Juan Jesus bugiardo e squalificato, giusto?”.

Ecco alcuni tweet:

"Mancanza di prove" non equivale a dire "il fatto non sussiste". Da oggi siete liberi di rivolgere insulti razzisti, tanto basta dire che l'intento non è discriminatorio. La realtà è che in Italia non si vuole combattere e debellare questo fenomeno.#Acerbi — Andrea Cardinale (@AndreCardi) March 26, 2024

Bella figura a livello internazionale che fa la serie A. Tanto l'importante è mettere la fascia no to racism#Acerbi pic.twitter.com/xrYlIj2try — Antonino Gucciardi (@nino_gucciardi) March 26, 2024

Sarà interessante capire di che cosa si sia scusato #Acerbi con #JuanJesus. Ci sarebbe da ridere, se non fosse una cosa di cui indignarsi. pic.twitter.com/kwNoxUomS5 — enrico varriale (@realvarriale) March 26, 2024