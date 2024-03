Annuncio Juve pesantissimo: “Diverse giornate di squalifica”

Comunicato ufficiale a sorpresa che accende ulteriormente il mondo bianconero: “Affermazione grave, da rosso diretto”

Comunicato ufficiale improvviso che chiama in causa la Juventus, nello specifico un suo dirigente.

Hanno fatto e continuano a far discutere le dichiarazioni di Calvo a ‘Calcio e Finanza’. Per la precisione, quella che è stata in fin dei conti una battuta. Sintetizzando, “Sogno la Juve a Milano”.

Non solo dai tifosi juventini, critiche al Managing Director Revenue & Football Development della Juventus arrivano anche dal mondo politico. Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia, ha addirittura emesso un comunicato stampa in cui attacca frontalmente il dirigente bianconero.

“La panchina di Corso Re Umberto, i leggendari ragazzi del Liceo Classico Massimo d’Azeglio, il primo campo in Piazza d’Armi, gli Agnelli: ogni singolo granello di Juve è indissolubilmente legato e riconducibile a Torino”, recita la prima parte del comunicato.

Francesco Calvo, attuale dirigente bianconero, sogna di portare la Juve a Milano? È un’affermazione grave, da rosso diretto e svariate giornate di squalifica. Spero chiarisca”, conclude la senatrice Ambrogio che, ovviamente, è una accanita tifosa della Juventus.

Va detto che Calvo aveva subito precisato cosa volesse intendere, aggiungendo che “siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città alla quale siamo molto legati e che tutti i nostri tifosi considerano casa”. Soprattutto i tifosi, però, si sono fermati alla ‘battuta’ (magari evitabile) sulla Juve a Milano. Non a caso X è stato inondato di commenti contro il manager bianconero, che – ricordiamo – non aveva per nulla legato nei mesi scorsi, ovvero nel breve interregno pre-Giuntoli.