Milano costa caro a Calvo e… Allegri: “Lo manderà via”

Le parole di Francesco Calvo scatenano la polemica in casa Juventus e viene tirato in ballo anche Allegri: esonero vicino

Parole che scatenano discussione e polemica: Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, forse non si aspettava tutto questo clamore quando ha rilasciato le sue dichiarazioni a ‘Calcio e Finanza’.

Il dirigente bianconero ha, infatti, affermato: “A livello commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino. Ogni tanto sogno di essere a Milano come società, ma ci sono già due club e non ci sarebbe spazio”.

“Detto questo, – ha poi aggiunto – siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città alla quale siamo molto legati e che tutti i nostri tifosi considerano casa”. Il riferimento a Milano però non è andato giù a parte del popolo bianconero che ha trovato su X la valvola di sfogo ideale per esprimere la propria contrarietà.

Juventus, tifosi contro Calvo: tirato in ballo anche Allegri

Molti tifosi sottolineano come Calvo avrebbe fatto meglio a restare in silenzio, evitando così dichiarazioni poco apprezzate in casa Juventus, almeno da parte dei sostenitori.

Qualcun altro ricorda come il problema non sia Torino città, ma i dirigenti che non riescono a sfruttare le potenzialità del marchio Juventus e ricordano l’esempio di Manchester, città più piccola di Torino ma con due società molto ricche. Ma oltre a chi attacca Calvo, si trovano anche tifosi che lo difendono e lo fanno tirando in ballo Allegri.

Il pensiero di questo gruppo di sostenitori della Juventus è che l’attacco a Calvo sottenda soltanto una difesa dell’allenatore con lo stesso Managing Director Revenue & Football Development che sarebbe un convinto sostenitore dell’esonero del tecnico toscano e di un ritorno sulla panchina bianconera di Conte.

Ecco alcuni tweet:

Calvo parla della Juve come il peggior manager moderno può parlare di uno stabilimento che produce bulloni…quelli che chiudono a Reggio Emilia per aprire a Bucarest.

Immaginatevi un manager Ferrari o Ducati dire che sarebbe un sogno spostarsi a Stoccarda…siamo seri — Andrea Guardia&Ladri (@noianononhodet1) March 23, 2024

Il problema della #Juve non è la sede ma gli attuali dirigenti. Dite a #Calvo che #Manchester che ha quasi la metà della popolazione di #Torino e con 2 squadre di primo livello, ha fatturati e sponsorizzazione gigantesche. Non è il posto ma i dirigenti. — _solo_ros_ (@_solo_ros_) March 23, 2024

Intervista calvo penosa come le interviste pre post partita di allegri — Francesco (@Frances12925037) March 23, 2024

Francesco #Calvo avrà anche ragione. Ma le sue dichiarazioni mancano di rispetto a una città intera. Forse ogni tanto bisognerebbe tacere. #juventus — Lance (@Lance_Escava) March 23, 2024

Calvo viene attaccato perchè manderà via Allegri https://t.co/V0cbm0v6xf — Jung tifa Juve (@jungtifajuve) March 23, 2024

dopo le parole di #Calvo

non so se ridere o piangere@juventusfc — stefano maffei (@stefanomaffei63) March 23, 2024

Avete già cambiato lo stemma col toro, "per avere un logo più riconoscibile a tutti" in Italia e nel mondo, vabbè ma almeno evitate di dire cazzate su Milano, lasciateci il legame a Torino che la Juve era nata qua e di sede deve restare qua, Calvo fatti perdonare esonera allegri — No-Max (@BiancoNeroJ1897) March 23, 2024