Juventus, l’annuncio spiazza tutti: “Sogno di essere a Milano”

Juventus, l’ultimo annuncio spiazza tutti: “Sogno di essere a Milano”. Le dichiarazioni destinate a far discutere e i dettagli

Sono mesi decisivi anche in casa Juventus. Dopo il pass per il Mondiale per Club, la squadra di Allegri vuole blindare al più presto anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Obiettivi che saranno determinanti per il futuro e soprattutto per le casse del club. A ‘Calcio e Finanza’, Francesco Calvo ha rilasciato una lunga intervista fra presente e futuro della società. Così il Managing Director Revenue & Football Development della Juventus a partire dal Mondiale per Club: “Per noi è una grandissima opportunità, era estremamente importante qualificarci per il futuro della Juventus non solo per quanto riguarda il tema della sostenibilità economica ma anche per la forza commerciale e l’appeal che il nostro club potrà avere a livello internazionale”.

Juventus, Calvo sorprende: “Ogni tanto sogno di essere a Milano come società”

“Ogni tanto sogno di essere a Milano come società, ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio”, ha anche dichiarato il dirigente bianconero. Il riferimento è puramente economico.

A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino. Il nostro team commerciale è stabilmente nel capoluogo lombardo, che alla fine è il centro economico italiano”, ha spiegato Calvo. Infine, il dirigente rassicura sul futuro del club con Exor saldamente alla guida: “La Juventus è stata gestita come una azienda anche prima della quotazione in Borsa. Insomma credo sia un mix tra le due cose, da un lato gli obblighi ma dall’altro il DNA di Juventus e della famiglia che abbiamo alle nostre spalle”.