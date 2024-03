All-in Juventus sul mercato: 83 milioni e scambio

Giuntoli e la Juventus studiano il grande colpo per il prossimo mercato estivo: il piano del Dt bianconero

La Juventus non molla la pista Koopmeiners, sogno nel cassetto della dirigenza della Continassa per cambiare marcia al centrocampo bianconero.

Indipendentemente dal futuro di Rabiot, in scadenza di contratto e con il futuro in bilico sotto la Mole, il Dt Giuntoli vuole regalare un nome di grido a centrocampo ai tifosi della ‘Vecchia Signora’ e tutte le energie per il momento convergono sul gioiello in forza all’Atalanta. La ‘Dea’ però è una bottega cara e non farà assolutamente sconti alla Juve, puntando anche sulla concorrenza della Premier League e in particolare del Liverpool. Lo stesso Koopmeiners ha aperto a un addio in estate da Bergamo e i bianconeri stanno cercando la via per assicurarsi i servigi del forte centrocampista.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Koopmeiners e le possibili contropartite

L’Atalanta ha fissato ad almeno 60 milioni di euro il prezzo del suo gioiello, cifra onerosa per le casse della Juventus.

Giuntoli pensa così di inserire qualche contropartita nell’affare, con l’obiettivo di abbassare la cifra cash e rendere l’operazione più sostenibile. Miretti e Soulé sono due profili graditi alla società orobica, così come Huijsen che si sta mettendo in mostra nella seconda parte di stagione in prestito con la maglia della Roma. La Juve sarebbe quindi pronta a sacrificare uno dei suoi talenti pur di strappare il sì dell’Atalanta per Koopmeiners. Per l’olandese classe ’98 invece sarebbe pronto un contratto quinquennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione, complessivamente quasi 23 milioni fino al 2029.