Vlahovic incognita per la Juventus: può salutare, ma restare in Serie A

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta tutto da scrivere: l’attaccante serbo ha altri due anni di contratto con i bianconeri

Altri due anni di contratto e un futuro ancora incerto per Dusan Vlahovic: la Juventus dovrà valutare tutte le possibilità in merito al futuro dell’attaccante serbo.

Arrivato dalla Fiorentina due anni fa, Dusan Vlahovic ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 con la Juventus che ha speso oltre 80 milioni di euro per garantirsi le prestazioni dell’attaccante serbo che – finora – in bianconero ha segnato trentotto gol e realizzato nove assist in novanta gare ufficiali giocate, alternando periodi di grande difficoltà ad altri nei quali ha mantenuto alti standard in termini di prolificità sotto porta.

Il futuro del centravanti originario di Belgrado resta una grande incognita per la Juventus, consapevole del valore del suo giocatore ma anche della possibilità di incamerare denaro fresco dall’eventuale cessione dell’attaccante classe 2000 che ha estimatori in Italia, ma anche in Europa.

Juventus, Vlahovic può salutare ma restare in Serie A

E anche se lontano da Torino, l’immediato futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora in Serie A. Lo ha spiegato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, intervenuto ai microfoni Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello.

Già, perché l’attaccante serbo sarebbe finito addirittura nel mirino del Napoli, a caccia di un nuovo rinforzo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Sul taccuino di patron Aurelio De Laurentiis, infatti, ci sarebbero i profili di diversi attaccanti tra cui quello di Santiago Gimenez, centravanti messicano classe 2001 in forza agli olandesi del Feyenoord, ma non solo.

“C’è Zirkzee, c’è Vlahovic, ma sono già nomi di primo piano” ha spiegato Giovanni Scotto, ricordando che “De Laurentiis deve muoversi, soprattutto sugli allenatori”. Insomma, Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus, ma continuare a giocare in Serie A, al di là del possibile interesse da parte del Napoli.