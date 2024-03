Vlahovic tra multa e infortunio: la decisione della Juventus | CM.IT

Domenica da dimenticare per Dusan Vlahovic nel match contro il Genoa: espulsione e infortunio per il numero nove della Juventus

Dusan Vlahovic stavolta non è riuscito a trascinare la Juventus nel match contro il Genoa, con i bianconeri di Allegri che hanno frenato nuovamente in campionato.

Il centravanti serbo ha sciupato due buone opportunità e nel finale di gara si è lasciato prendere dal nervosismo, rimediando un doppio giallo e quindi l’espulsione per proteste. Comportamento non gradito da Massimiliano Allegri come evidenziato anche dall’occhiataccia lanciata al giocatore all’uscita dal campo, oltre alla tirata d’orecchie ai nostri microfoni dell’ex presidente della ‘Vecchia Signora’ Giovanni Cobolli Gigli: “Il suo atteggiamento è inaccettabile, deve controllarsi in campo e seguire l’esempio di un fuoriclasse come Del Piero“. Come annunciato inoltre dallo stesso Allegri, Vlahovic sarà multato per il cartellino rosso di domenica che gli farà saltare l’importante sfida in casa della Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Juventus, confermata la multa a Vlahovic: domani l’importo della sanzione

Sull’importo della multa, come raccolto da Calciomercato.it, la Juventus però non ha ancora preso una decisione. Certamente ci sarà una sanzione pecuniaria per Vlahovic, la cui entità verrà decisa nelle prossime ore.

Domani, dopo un confronto con il bomber serbo, la società gli comunicherà quindi l’ammontare della multa per l’espulsione rimediata contro il Genoa. Non è dato sapersi al momento se l’ex Fiorentina sarà sanzionato detraendogli una percentuale dello stipendio o se verrà multato con un altro importo. Intanto Vlahovic salterà le prossime amichevoli della Serbia contro Russia e Cipro a causa di una dorsalgia. L’attaccante numero 9 oggi ha sostenuto una seduta personalizzata alla ripresa degli allenamenti della Juventus alla Continassa, con Allegri che a meno di nuovi contrattempi lo riavrà a disposizione per il primo round della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio in programma il 2 aprile all’Allianz Stadium. Vlahovic nella stagione in corso è il capocannoniere della ‘Vecchia Signora’ con 15 gol realizzati finora in 25 partite.