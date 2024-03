Juve, sempre più Thiago Motta. Ma spunta un nome dalla Serie B

Attualmente è secondo nel suo campionato ed è alla seconda esperienza da primo allenatore, escludendo quella alla guida dell’under 23 del City

Sempre più Thiago Motta per la panchina della Juventus. Allegri è al capolinea, come vi abbiamo raccontato l’altro giorno qui su Calciomercato.it, con l’allenatore della rivelazione Bologna da mesi in cima alle preferenze di Cristiano Giuntoli.

Circolano rumors sull’esistenza di una bozza di intesa tra l’italo-brasiliano e il club bianconero. Un’intesa di durata biennale, con opzione per una ulteriore stagione. Per ora non ci sono riscontri, ma conferme sul fatto che la Juve, non solo Giuntoli ma anche Elkann, voglia chiudere il secondo ciclo Allegri a fine stagione, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza dell’attuale contratto. E che Motta sia in pole, seppur di recente ci sono stati dei contatti con il grande ex Zidane.

Sul canale Twitch di ‘Juventibus’, anche Luca Momblano si è sbilanciato sul futuro della panchina bianconera confermando la pista Motta: “Al 71,5%…” sarà uno degli eroi del fu Triplete dell’Inter, correva la stagione 2009/2010, il prossimo tecnico della Juve.

Nella stessa diretta sono usciti altri nomi di potenziali nuovi allenatori della Juventus, a sorpresa pure quello di Enzo Maresca che, tra mille problemi (del club inglese), sta guidando il Leicester verso il ritorno in Premier League. Attualmente è secondo, che vorrebbe dire promozione diretta.

Quarantaquattro anni compiuti a febbraio, il mister di Pontecagnano Faiano è alla sua seconda esperienza da primo allenatore – escludendo l’Under 23 del Manchester City – dopo l’apprendistato alle spalle di Pep Guardiola. La prima fu a Parma in B e durò pochissimo, 14 punti con 1.21 di media, mentre la seconda è proprio con le ‘Foxes’ e, perlomeno fin qui, è molto positiva.

Momblano dà però ‘solo’ “il 12,5%” di possibilità a Maresca di essere il prossimo tecnico di Danilo e compagni.