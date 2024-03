Tutto confermato: in estate torna alla Juventus | CM.IT

Grana per la Juventus in vista della prossima estate: tornerà sotto la Mole, sfumano 20 milioni di euro per la ‘Vecchia Signora’

A meno di colpi di scena, la Juventus riaccoglierà Arthur Melo la prossima stagione a Torino. Il brasiliano sta facendo bene nella parentesi alla Fiorentina, ma è destinato a salutare la compagine viola a fine stagione.

L’ex Barcellona sta trovando continuità in riva all’Arno al centro dello scacchiere di mister Italiano, collezionando al momento 36 presenze in tutte le competizioni (con tre assist a referto), oltre il 70% giocate da titolare. Arthur l’anno scorso è stato protagonista di una stagione sfortunata al Liverpool in Premier League, caratterizzata dagli infortuni. Il nazionale verdeoro ha trovato poca fortuna anche alla Juve, dove non ha mai convinto nelle sue stagioni sotto la Mole. Allegri alla Continassa ‘non vede’ Arthur e la scorsa estate il giocatore ha nuovamente fatto i bagagli per accettare la corte della Fiorentina a titolo temporaneo. Operazione in prestito oneroso da 2 milioni di euro, più altrettanti di bonus al verificarsi di determinate condizioni.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina non riscatta Arthur: sfumano 20 milioni

Nell’affare è stata aggiunta anche l’opzione di riscatto per la società di Commisso fissata a 20 milioni di euro e attivabile in estate.

Da escludere però che i gigliati riscattino Arthur e rilevino interamente il suo cartellino come raccolto da Calciomercato.it. Arrivano infatti nuove conferme sul destino lontano da Firenze del 27enne centrocampista brasiliano, che tornerà quindi alla Juventus una volta terminata la parentesi in prestito alla Fiorentina. Oltre alla cifra del riscatto a pesare è soprattutto l’oneroso ingaggio da 6,5 milioni di euro lordi di Arthur e sul quale per il 70% sta contribuendo il club bianconero. L’ex Barcellona, prima del trasferimento in Toscana, aveva rinnovato fino al 2026 con la ‘Vecchia Signora’ per spalmare lo stipendio di un’altra stagione. Difficilmente Arthur avrà una possibilità sotto la Mole anche in caso di eventuale addio di Allegri, con Giuntoli e la dirigenza della Juventus che dovranno trovare un’altra soluzione – sempre in prestito o a titolo definitivo – per il futuro del brasiliano.