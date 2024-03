Juve, il valore del giovane è raddoppiato: e aumentano i rimpianti | CM.IT

Un giovane di casa Juventus sta vedendo crescere il proprio valore: tanti rimpianti tra i bianconeri per una scelta forse affrettata

Telefonate, richieste di informazioni, sondaggi. E rimpianti, tanti. I numeri di Filippo Ranocchia con il Palermo sono arrivati sulle scrivanie di tanti addetti ai lavori e ovviamente su quella della Juventus, che lo scorso gennaio ha deciso di cedere il giocatore al club rosanero perdendone totalmente il controllo.

E proprio a Torino, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, sono aumentati nell’ultimo periodo i rimpianti per le modalità con cui è stato ceduto il centrocampista ai siciliani: e parliamo di una vendita a titolo definitivo per circa 4 milioni, senza nessun tipo di recompra o percentuale di rivendita. Il giocatore è quindi tutto del Palermo che gongola, e non poco, per aver puntato su un calciatore dal valore raddoppiato e già nel mirino di alcune società di A. Forse (solo) Allegri a Torino ha ragionato su un futuro diverso per Ranocchia, che in Sicilia è riuscito ad esprimersi a grandi livelli nel ruolo di mezzala. Avvicinarsi alla porta (a Monza ad esempio era utilizzato come play) gli ha permesso infatti di firmare ben 4 gol e un assist in 8 partite. Non una buona notizia, per il Palermo in crisi di risultati, il fatto che per infortunio salterà certamente almeno la prossima gara di campionato con il Pisa, dopo la pausa. La speranza, per i rosanero, è recuperarlo per l’impegno successivo, contro la Sampdoria.