Pioli, l’Europa League non basta: partita decisiva per l’esonero

Pioli, il cammino in Europa League potrebbe non bastare per la conferma sulla panchina del Milan. Partita decisiva per l’esonero, tutti gli aggiornamenti

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, John Elkann ha già deciso per la separazione anticipata con Massimiliano Allegri al termine della stagione. Il tecnico, salvo sorprese e nuovi ribaltoni, saluterà la Juventus a fine anno. Un destino che potrebbe riguardare anche Pioli al Milan.

Come noto, infatti, sono mesi decisivi anche per l’allenatore rossonero. Pioli, mai in lotta per lo Scudetto, si giocherà la conferma attraverso l’Europa League e potrebbe anche non bastare. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, un altro bivio per il suo futuro sarà il Derby di ritorno.

Troppo pesante la striscia di cinque KO consecutivi contro l’Inter e l’ultimo 5-1 rimediato in campionato. Milan-Inter si giocherà il prossimo 22 aprile, di lunedì, manca solo l’ufficialità della Lega Serie A.

Milan, Derby decisivo per il futuro di Pioli

Cinque sconfitte consecutive, con un solo gol fatto e ben 12 subiti. Il doppio KO nelle semifinali di Champions League 2022/23 ed il netto 3-0 nella Supercoppa del 2023. Gli ultimi cinque incontri con l’Inter pesano e non poco sulla valutazione di Stefano Pioli in casa rossonera.

Per questo motivo un’altra partita decisiva per il suo futuro sarà proprio il Derby di fine aprile. Pioli si gioca la panchina del Milan e dovrà svoltare anche contro la squadra di Simone Inzaghi. In mezzo anche l’Europa League e la Roma di De Rossi. Si profila un mese decisivo per il futuro dell’allenatore.