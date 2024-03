Juventus, il cambio di allenatore fa saltare l’affare: ecco come stanno le cose

Scenari di mercato della Juventus destinati a cambiare: le novità in panchina, con un allenatore diverso, complicano l’affare

Manca ancora un quarto di campionato per concludere la stagione, ma le riflessioni sul futuro sono già iniziate per tutte le squadre. Anche per la Juventus, che dovrà condurre in porto il piazzamento Champions, provare a vincere la Coppa Italia e nel frattempo mettere le basi per una squadra decisamente rinforzata il prossimo anno, per tornare davvero competitiva.

Un periodo certamente di lavoro intenso per il ds bianconero Cristiano Giuntoli, che deve mettere mano ad alcuni importanti rinnovi di contratto e pianificare le strategie per i colpi in entrata. Di certo, vedremo diversi cambiamenti in quel di Torino. Uno di questi, potrebbe riguardare il futuro di Allegri in panchina, con Elkann intenzionato a voltare pagina, come raccontato da Calciomercato.it. Proprio le novità sull’allenatore potrebbero influire non poco sul mercato in entrata, ma in senso negativo.

Juventus-Felipe Anderson, bianconeri gelati: cosa succede

La Juventus è da tempo su Felipe Anderson, un colpo a parametro zero che farebbe molto comodo ai bianconeri. Ma nonostante il forcing del club piemontese, arrivare al brasiliano non è facile, anzi.

Proseguono i contatti tra la Juventus e l’entourage dell’attaccante, ma ora, con l’addio di Sarri e l’avvento di Tudor, la situazione in casa Lazio è tutta da decifrare. Il tecnico croato potrebbe avere un ruolo nella decisione finale di Anderson. C’è sempre sul tavolo l’offerta di Lotito per il rinnovo: 3,5 milioni di euro a stagione per altri tre anni, con ulteriore opzione fino al 2028.