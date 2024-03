Esonero Allegri, l’indizio è una sentenza: non era mai successo

Nonostante la pausa per le Nazionali, il tormentone legato al futuro di Allegri non accenna a placarsi. L’indizio che certifica tutto

Definire da incubo l’ultimo mese e mezzo della Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Dal pareggio contro l’Empoli la compagine di Allegri è sprofondata in un tunnel dal quale non è più uscito. Privi di quella solidità che ne aveva contraddistinto la prima parte di stagione, Vlahovic e compagni sono ormai in caduta libera.

Dopo aver perso il secondo posto a vantaggio del Milan, i bianconeri sono costretti a guardarsi alle spalle. Il treno Champions guidato dal Bologna delle meraviglie di Thiago Motta continua a premere sull’acceleratore e i margini di errore per la “Vecchia Signora” si sono ridotti al lumicino. Reduce dal solo punto conquistato tra Napoli ed Atalanta, la Juve non ha lanciato segnali positivi neanche contro il Genoa. Dopo un primo tempo soporifero, non è servita una ripresa approcciata con maggiore piglio per avere la meglio dell’organizzata squadra di Gilardino. Con un quarto posto ancora tutto da giocare, la posizione di Massimiliano Allegri è sempre più a rischio.

Juventus, esonero Allegri: quote in picchiata, bookmakers scatenati

Come ribadito in più circostanze, la volontà della dirigenza bianconera è quella di chiudere la stagione con il tecnico livornese alla guida. A meno di nuovi clamorosi KO, infatti, la Juve considera Allegri inamovibile, almeno fino a giugno. Diverso è invece lo scenario in ottica estiva, con la candidatura di Thiago Motta sempre in pole position.

Qualora Vlahovic e compagni non dovessero fornire quei segnali che tutto l’ambiente si aspetta, però, un eventuale restyling della guida tecnica non sarebbe da escludere neanche nell’immediato. Un indizio indiretto, sotto questo punto di vista, arriva dai bookmakers. Rispetto alla doppia cifra con la quale era bancata qualche mese fa, adesso la quota relativa al possibile esonero di Allegri entro il 24 maggio è in picchiata. I betting analyst di Goldbet, infatti, bancano a 7 volte la posta l’opzione “Esonero” o “Dimissioni” Allegri. Uno scenario di difficile praticabilità, come già ribadito, ma a cui non si può chiudere la porta a priori. Nelle prossime gare ufficiali la Juventus si gioca il suo futuro.