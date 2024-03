Polemiche dopo Juve-Genoa: la verità sull’esonero di Allegri | CM.IT

La Juventus si ferma anche in casa contro il Genoa: Allegri contestato dai tifosi, ma la società ha le idee chiare

Poteva essere la giornata giusta per ritrovare vittoria e fiducia, invece la Juventus non riesce a trovare il gol e contro il Genoa arriva solo uno striminzito 0-0. Dagli spalti alle tribune social i tifosi contestano Massimiliano Allegri e il gioco proposto dalla sua squadra, che nelle ultime 8 partite di campionato ha prodotto solamente 7 punti.

Secondo quando raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la dirigenza bianconera non sta mettendo in discussione la guida tecnica in questo momento. Tutte le energie della società sono convogliate nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale, che non può essere fallito: la qualificazione alla prossima Champions League. Ogni riflessione riguardo a Massimiliano Allegri e alla panchina della Juventus verrà fatta “a tempo debito”, per citare Cristiano Giuntoli, cioè al termine della stagione. In ballo, oltre al quarto posto ancora da raggiungere matematicamente, c’è anche la Coppa Italia che può essere vinta per riportare un trofeo a Torino.

Il tecnico livornese è legato contrattualmente alla Vecchia Signora fino al 30 giugno del 2025, ma al termine della stagione ci sarà un incontro per comprendere se ci sono ancora le carte in regola per proseguire insieme. Insomma, è da escludere un esonero immediato per Allegri, mentre la sua posizione nella prossima stagione resta in forte dubbio.