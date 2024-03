Micheli-Juve, la verità sulla contratto col Napoli e l’interesse di Giuntoli | ESCLUSIVO

Maurizio Micheli, capo scout del Napoli è stato accostato alla Juventus: tutta la verità sul suo contratto e sul presunto interesse bianconero

La stagione sta per volgere al termine ed è quasi tempo di tirare le somme. Per Juventus e Napoli non è stata affatto un’annata semplice, anzi, per molti versi ha rappresentato una profonda delusione, soprattutto per gli azzurri. Dal clamoroso Scudetto ad una durissima lotta in extremis per raggiungere un posto Champions.

Tantissimi gli errori fatti dai partenopei ed in particolar modo dal presidente Aurelio De Laurentiis. A partire, ovviamente, dal cambio in panchina, con l’arrivo di Rudi Garcia al posto di quel Luciano Spalletti assoluto protagonista della cavalcata azzurra. Il disastro compiuto dal tecnico francese ha poi portato a Walter Mazzarri, prima del secondo esonero e della scelta di affidarsi a Francesco Calzona.

Anche in chiave di mercato non sono mancati i problemi. L’addio di Cristiano Giuntoli ha lasciato gran parte del lavoro a Mauro Meluso, bravo nel suo lavoro, ma forse privo di quel pugno duro per imporsi in determinate scelte durante la campagna acquisti estiva, che ha evidenziato i numerosi sbagli della società. Dal mancato approdo di un sostituto all’altezza di Kim, a degli innesti non di rilievo a centrocampo, per finire con i ritardi legati ai rinnovi di contratto.

Micheli e l’ipotesi Juve con Giuntoli: tutta la verità

Tra gli uomini di punta del Napoli dello scorso anno, c’è da menzionare ovviamente anche il capo dell’area scouting Maurizio Micheli. Approdato in azzurro nel 2018, ha rappresentato un elemento di valore anche nello studio di giocatori come Kvaratskhelia e lo stesso Kim, lavorando al fianco del sopracitato Giuntoli.

Micheli ha deciso di non raggiungere alla Juventus l’ex direttore sportivo del Napoli, rimanendo un’altra stagione nel club nella speranza di ripetere quanto fatto l’anno precedente. I risultati non sono stati chiaramente gli stessi, ma, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, l’esito di questa stagione non determinerà il futuro del capo scout dei partenopei.

In primo luogo, il contratto di Maurizio Micheli con il Napoli non è in scadenza e questo avvalora la tesi di una permanenza in azzurro anche per la prossima stagione. Inoltre, nonostante l’ottimo rapporto lavorativo con Cristiano Giuntoli, portare il capo dell’area scouting del Napoli alla Juventus non è una delle priorità dell’attuale dirigente bianconero. Motivo per cui, almeno per il momento, sono smentite le voci di un suo possibile approdo già a partire dalla prossima estate.

L’obiettivo di questo finale di stagione per la Juventus sarà quello di centrare la Champions League e sperare nella vittoria della Coppa Italia, mentre quello del Napoli sarà riuscire ad arrivare nei primi 5 posti per salvare un’annata maledetta da Campioni d’Italia in carica.