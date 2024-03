Kvaratskhelia in nerazzurro: decisione clamorosa

Inter e Napoli pronte a sfidarsi a San Siro: nel frattempo scatta la clamorosa decisione su Kvaratskhelia

La gara di San Siro può rappresentare una sorta di passaggio di consegne. Il Napoli rappresenta per l’Inter uno degli ultimi ostacoli complicati in quella che è la corsa scudetto, mentre gli azzurri, campioni d’Italia in carica, possono lasciare il titolo proprio agli avversari di stasera.

Una sfida che per il Napoli rappresenta una possibile ultima spiaggia per sperare ancora in una qualificazione per l’Europa che conta. Una chiamata che può essere decisiva per il Napoli, con due squadre desiderose di rilanciarsi dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League per mano di Atletico Madrid e Barcellona. Le emozioni in quel di San Siro certamente non mancheranno, con tanti giocatori di alto livello agli ordini di Calzona e Inzaghi. E proprio dei molti top in campo si concentrava il sondaggio pubblicato sulla pagina X di Calciomercato.it.

Napoli, Kvaratskhelia all’Inter: decisione presa

Abbiamo chiesto infatti, potendo avere carta bianca quale big del Napoli farebbe comodo all’Inter e viceversa. Una domanda da fantamercato, che fa però capire quelli che possono essere i sogni dei tifosi.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Fari puntati su #InterNapoli: potendo avere carta bianca senza limiti, quale big farebbe maggiormente comodo all’altra squadra❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 17, 2024

E dalle risposte si nota come, quantomeno da parte nerazzurra, si noti un certo equilibrio. Il 36% dei votanti ha infatti risposto che Kvaratskhelia sarebbe il big che maggiormente farebbe comodo all’Inter. Una scelta però non così dominante, visto che Victor Osimhen in nerazzurro è stato votato dal 32% dei partecipanti al sondaggio. Il 28% invece ritiene che la mossa di mercato giusta sarebbe Barella in azzurro. Solo il 4% invece pensa che Lautaro Martinez al Napoli possa essere l’operazione migliore.