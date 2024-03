Inter, Marotta rivoluziona l’attacco: doppio colpo e Juventus scavalcata

Un attacco quasi del tutto nuovo per l’Inter: Marotta lavora su più fronti in vista della prossima stagione

Con il solo obiettivo scudetto da raggiungere da qui al termine della stagione, l’Inter pensa al prossimo campionato e ai possibili nuovi innesti per l’attacco.

L’Inter tenta il sorpasso alla Juventus per Albert Gudmundsson: l’attaccante islandese, autore di 12 gol e 4 assisti in questa stagione, sembrava destinato alla Juventus ma nelle scorse ore si è registrato un forte inserimenti da parte dell’Inter. Il club nerazzurro – come riportato da La Gazzetta dello Sport – avrebbe già mosso qualche passo per portare a San Siro l’attaccante classe ’97.

Non solo un sondaggio, ma una vera e propria mossa per iscriversi alla corsa. L’Inter sa che a fine stagione Gudmundsson lascerà il Genoa ed è consapevole del fatto che non sarà facile scendere sotto la valutazione di 30 milioni di euro fatta dal Genoa. Il giocatore piace alla Juventus, ma anche al Tottenham che già a gennaio ha acquistato dal Genoa il difensore Dragusin. L’idea di Marotta sarebbe quella di costruire un’operazione in stile Frattesi, dunque un prestito oneroso con obbligo di riscatto per la stagione successiva. Questa l’idea dell’Inter che vuole un altro innesto oltre a Taremi.

Calciomercato Inter, Gudmundsson e non solo per l’attacco

Oltre a Gudmundsson, l’Inter segue anche un’altra pista per l’attacco: sui taccuini di Marotta e Ausilio, infatti, c’è anche il nome di Giacomo Raspadori come confermato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Per arrivare all’ex Sassuolo, c’è da fare i conti con l’ostacolo con Aurelio De Laurentiis, storicamente poco incline a cedere un proprio giocatore a una concorrente. Giacomo Raspadori, del resto, può rappresentare l’ideale vice di Lautaro Martinez, grazie alla sua capacità di giocare da prima come da seconda punta, al fianco di un altro centravanti. Inoltre, alla luce dei suoi 24 anni, rappresenta anche un investimento per il futuro.