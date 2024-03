Raspadori alla Juventus: “Ecco chi vuole in cambio il Napoli”

Il futuro di Raspadori potrebbe essere alla Juventus: ecco chi vuole in cambio il Napoli per cedere l’attaccante ex Sassuolo

Futuro incerto per Giacomo Raspadori che potrebbe salutare il Napoli alla fine di questa stagione. Proprio sul futuro dell’attaccante azzurro, accostato di recente alla Juventus, si è soffermato Bruno Majorano, giornalista de Il Mattino, intervenuto su Tv Play per parlare di mercato e del Napoli.

“Napoli e Juve condividono lo stesso interrogativo: l’allenatore. Raspadori potrebbe pensare ad andare via se dovesse arrivare o essere confermato un allenatore che gioca con il 4-3-3, modulo nel quale è sacrificato essendo un 10, un sottopunta. Non so alla Juve che spazio avrebbe se dovessero restare Chiesa e Soulé. Ad ogni modo difficilmente il Napoli lo svenderà”.

Allenatore e modulo che sono fondamentali anche per il futuro di Chiesa, con il rinnovo attualmente congelato, che potrebbe finire proprio in azzurro: “Il Napoli ragiona più sull’oggi che sul domani e dovendo sceglierne uno pronto subito, pur sapendo che rischia, andrebbe su Chiesa: dipende però sempre da allenatore e modulo”.

Calciomercato Napoli, Zirkzee il post Osimhen

Non solo affari possibili tra Napoli e Juventus, ma anche il futuro della panchina degli azzurri con Calzona che potrebbe guadagnarsi la riconferma.

“Tutto ruota intorno a ciò che il Napoli raccoglierà. Se dovesse arrivare ai quarti di Champions e quarto o quinto, dovesse sbloccarsi il quinto slot, il discorso diventa come quello di De Rossi. Se De Rossi vince l’Europa League e arrivare tra le prime quattro non lo cacciano, ci sarebbe la rivolta popolare: lo stesso vale per Calzona”.

Andrà via sicuramente, invece, Osimhen e Majorano indica il sostituto ideale: “È Zirkzee: un attaccante forte tecnicamente, che fa gol, è giovane e rispetta le politiche del Napoli. Spendi anche 80-90 milioni, ma sai che da qui a 5 anni lo puoi rivendere anche a 150″.