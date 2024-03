Patto rotto prima di Napoli-Juve: “Giuntoli lo vuole subito” | ESCLUSIVO

Patto rotto prima di Napoli-Juve: “Giuntoli lo vuole subito”. Annuncio improvviso in diretta | ESCLUSIVO

Meno due a Napoli-Juventus. A poco più di un anno dal 5-1 del Maradona, il mondo è di nuovo capovolto per i bianconeri ed i campioni d’Italia in carica.

La squadra di Allegri viaggia solidamente in zona Champions League, al secondo posto solo dietro all’Inter, mentre gli azzurri hanno già cambiato due allenatori e rischiano seriamente di non centrare i primi quattro posti. Il big match di domenica sera ha il sapore di ultima spiaggia per la squadra di Calzona per rimanere in scia di Bologna, Atalanta e Roma.

Nel frattempo l’intermediario e talent scout, Michele Fratini, intervenuto oggi in diretta su ‘TvPlay‘, nel corso di “Ti amo Calciomercato.it“, infiamma così il mercato: “Sia Raspadori che Zanoli li ha visti crescere e Giuntoli vuole ringiovanire la rosa. Juve e Napoli torneranno a fare affari”.

Napoli-Juve, Fratini su Raspadori e non solo: l’annuncio in diretta

Da Soulé a Patino: “Soulé quando rientrerà alla Juve chiederà lo spazio che merita. – ha proseguito Fratini – Non è che Charlie Patino pensava di andare già a gennaio a Torino ed è pronto ad andarci a giungo?”. Il classe 2003 dell’Arsenal, in prestito allo Swansea, è uno dei nomi accostati al club bianconero nell’ultima sessione invernale.

Gli occhi sono puntati anche su Raspadori, vecchio obiettivo della Juve portato a Napoli proprio da Giuntoli: “Qualcuno è arrivato oggi, noi siamo arrivati un po’ prima. E oggi vi dico che Patino sta aspettando la Juventus”.