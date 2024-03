Acerbi-Juan Jesus, un video rivela tutto: ecco il gesto che incastra l’interista

Acerbi-Juan Jesus, il caso continua a far discutere: spunta un video tra i due giocatori, l’interista ‘incastrato’ da un gesto

Inter-Napoli di ieri sera passerà alla storia, purtroppo, per il caso che ha coinvolto Francesco Acerbi e Juan Jesus. Il difensore brasiliano degli azzurri ha accusato l’interista davanti all’arbitro La Penna di avergli rivolto un insulto razzista, confermando poi la sua versione davanti alle telecamere alla fine della partita ma aggiungendo di essersi chiarito con l’avversario.

L’agente di Acerbi ha smentito l’insulto razzista, qualcosa in ogni caso è successo. Farà chiarezza il Giudice Sportivo, di fronte al quale il difensore nerazzurro rischia una lunghissima squalifica. Intanto, emerge un video relativo all’accaduto con un gesto che ‘incastra’ Acerbi.

Le immagini diffuse nel corso della trasmissione ‘Pressing’, su Mediaset, mostrano Juan Jesus nell’atto di chiedere spiegazioni all’avversario. Acerbi viene inquadrato pronunciare una risposta che dal labiale pare “Lo so ma non sono razzista” e poi fare un gesto indicando il compagno di squadra Marcus Thuram poco lontano. Se sui social Acerbi è già stato bersagliato, anche questa nuova prospettiva, nelle reazioni degli utenti, non lo mette certo in buona luce.