Acerbi, punizione esemplare: “Daspo di 5 anni e sconfitta a tavolino”

Sta facendo discutere quanto successo ieri sera nel corso di Inter-Napoli, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

Francesco Acerbi nel mirino della critica. Le parole all’arbitro di Juan Jesus, che ha puntato il dito contro il difensore dell‘Inter, nel corso del match di San Siro (“Mi ha detto sei un ne**o, a me non sta bene questo”), stanno chiaramente animando la giornata.

In attesa di conoscere la posizione ufficiale dell’ex centrale della Lazio, che ha lasciato il ritiro della Nazionale, e soprattutto quella del Giudice Sportivo, sono arrivate le dichiarazioni del numero uno dell’AIC, Umberto Calcagno, che ha provato a gettare acqua sul fuoco, ma anche di tanti giornalisti. Si è così parlato di una possibile squalifica di dieci giorni per Acerbi.

Inter, tutti contro Acerbi: social scatenati

Il difensore dell‘Inter, inevitabilmente, è finito anche nel mirino dei social. Su X i tifosi delle varie squadre non si sono risparmiati, chiedendo punizioni esemplari per il giocatore:

“Con un’altra maglia addosso, avrebbero chiesto la radiazione”, scrive Boca Faùss. Qualcuno come Raffa chiede addirittura se non ci sono i margini per una radiazione. “Se Acerbi ha effettivamente fatto ciò che ha fatto (è dubito che uno corretto come Juan Jesus se lo sia inventato), la punizione deve essere esemplare. Perché un tifoso deve ricevere un Daspo e un calciatore può farla franca?”, si domanda Kerasos.

