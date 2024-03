“Ha detto che sono un ne**o”: Juan Jesus ‘denuncia’ la frase di Acerbi

All’indirizzo dell’arbitro La Penna, il difensore del Napoli ha ripetuto l’offesa rivolta nel suoi confronti da Francesco Acerbi. Poi il chiarimento nel post partita

Da pochi istanti si è chiuso un Inter-Napoli che ha lasciato molti spunti degni. Protagonista del match, sotto tanti punti di vista, è stato Juan Jesus.

Oltre a griffare il gol del pareggio al minuto 81 di gioco, infatti, il difensore brasiliano del Napoli si è sfogato con l’arbitro La Penna per una frase che Acerbi gli avrebbe rivolto. Avvicinandosi al direttore di gara, Juan Jesus ha chiosato: “Mi ha detto su sei un ne**o, a me non sta bene questo”. Successivamente il difensore brasiliano ha indicato la scritta keep racism out sulla maglia, sotto il logo della Serie A. Intervistato ai microfoni di DAZN, Juan Jesus ha poi rimarcato come Acerbi si sia scusato per quanto detto, pur sottolineando come il difensore dell’Inter abbia superato il limite.

Di seguito le parole di Juan Jesus: “Quello che succede in campo rimane in campo, Acerbi poi si è scusato e quando l’arbitro fischia finisce lì, tutto apposto. Dentro il campo ci sta dire di tutto, però lui ha capito di essere andato oltre con le parole e ha chiesto scusa”.