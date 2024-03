Anche la Juventus nell’inchiesta dossieraggio: nel mirino i conti di Allegri

C’è anche la Juventus al centro del caso dossieraggio, emerso dall’inchiesta di Perugia non ha colpito solo personaggi della politica

Il mondo dello sport rientra in modo deciso nel caso dossieraggio. Già nelle scorse settimane, infatti, erano emersi i nomi del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e di quello della Lazio, Claudio Lotito.

Anche la Juventus – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – sarebbe infatti finita al centro di un piano di spionaggio. In particolar modo, sarebbero emersi dei dossier illegali realizzati negli anni di presidenza Andrea Agnelli per colpire la società torinese. Il riferimento, in particolar modo, è a presunte intrusioni illegittime nei sistemi informativi inerenti l’esame di Suarez, ma anche per quanto concerne il caso Superlega, il ritorno di Massimiliano Allegri, il divorzio con Cristiano Ronaldo e finanche i conti dello stesso Agnelli.

In sintesi, si puntava a trovare uno scheletro nell’armadio o comunque prove di eventuali reati per far saltare la precedente dirigenza o almeno per metterla in difficoltà. Una circostanza verificatasi poi con l’inchiesta Prisma che di fatto ha fatto saltare il Consiglio d’Amministrazione, arrivando anche a condizionare i risultati della squadra nella scorsa stagione, terminata senza qualificazione alle coppe europee tra processi e penalizzazioni.

Juventus al centro del caso dossieraggio: il retroscena

La Procura di Perugia, con l’indagine condotto dal pm Cantone, ha il sospetto che in questi casi alle spalle ci sarebbe stato il lavoro oscuro da parte di “talpe”, ingaggiate proprio per aprire procedimenti che altrimenti non avrebbero avuto modo di partire.

Inoltre, è emerso che che furono setacciati i conti correnti di Andrea Agnelli all’indomani dell’annuncio della Superlega e pochi giorni dopo il ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri. Nel dettaglio, si iniziò a insinuare di pagamenti all’estero riconducibili al gioco online. Inoltre, si indagò sul conto di Cristiano Ronaldo quando iniziarono a girare voci di un possibile divorzio con la Vecchia Signora. Un modo per cercare di far saltare la cessione, importante per salvare i conti del club bianconero. Resta da scoprire solo i nomi dei “mandanti”.