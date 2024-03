Juventus, battuto Thiago Motta per il dopo Allegri: scelta fatta

Juventus, riflessioni in corso sul nuovo allenatore: scelta fatta, a rimpiazzare Allegri non sarà Thiago Motta

Il brutto momento della Juventus è certificato ulteriormente dal pareggio scialbo contro il Genoa. Uno 0-0 che fa allontanare il Milan che prova a conquistare la seconda piazza e che alimenta i malumori attorno a Massimiliano Allegri.

A propria volta, il tecnico è sempre più in crisi e ha palesato grande nervosismo nelle parole del post partita contro i rossoblù. L’ambiente inizia a rumoreggiare in maniera sempre più insistente, per il livornese potrebbe concretizzarsi l’addio al termine della stagione. Il pensiero di larga parte della tifoseria vuole la cacciata del tecnico e anche la società, nonostante la fiducia dichiarata davanti alle telecamere, inizia a guardarsi intorno.

Juventus, ‘bocciato’ Thiago Motta: ecco il prossimo allenatore

Tra i nomi più caldi del momento, c’è Thiago Motta, che con il Bologna sta disputando una stagione davvero superlativa. Ma potrebbe non essere lui a raccogliere l’eredità di Allegri.

Molti tifosi della Juventus, per la ripartenza nella prossima stagione, preferirebbero Zinedine Zidane. E’ lui il nome più votato, nel consueto sondaggio quotidiano sui social di Calciomercato.it, come erede della panchina. 45,8% delle preferenze per il francese, davanti proprio a Thiago Motta, votato soltanto dal 38,5% dei partecipanti al sondaggio. Pochissimi voti invece per Gasperini e Palladino, ipotesi evidentemente non ritenute sufficientemente all’altezza.