Si è smarrito: Inzaghi e l’Inter hanno perso il vero Thuram

Dopo l’errore fatale nell’amara notte di Madrid, Marcus Thuram ha steccato anche nel big match di campionato contro il Napoli: periodo no per l’attaccante francese dell’Inter

Si è spenta la ‘Thu-La’ a San Siro. Lautaro Martinez e Thuram non graffiano contro il Napoli, replicando la scialba prova di Madrid che è costata l’eliminazione all’Inter dalla Champions League.

Il tifo caldo interista non ha fatto mancare la propria vicinanza alla squadra e soprattutto al capitano, più volte invocato e salutato con un caloroso applauso all’uscita dal campo per Sanchez. L’attacco di Simone Inzaghi si è inceppato negli ultimi tempi, con l’allenatore piacentino che nelle ultime partite ha dovuto rinunciare anche ad Arnautovic per infortunio. L’austriaco ha siglato la rete contro l’Atletico nella sfida d’andata, prima di finire ko nella trasferta di Bologna. L’Inter sta faticando a segnare con le sue punte e la dimostrazione tangibile arriva dalle ultime quattro partite, dove a timbrare il cartellino è stato soltanto Sanchez su rigore nel match casalingo di campionato contro il Genoa.

Inter, Thuram si è inceppato: i numeri della crisi

Attaccanti a secco quindi nelle successive tre partite con Bologna, Napoli e ovviamente nella trasferta di Champions League al ‘Metropolitano’ dove non è bastata la zampata del canterano Dimarco.

Ieri il laterale mancino ha servito un paio di assist al bacio a Marcus Thuram, non sfruttati però a dovere dal nazionale francese. Opaco, macchinoso e poco brillante, il figlio d’arte ha steccato anche nella serata contro i campioni uscenti dopo la maledetta notte di Madrid, dove aveva fallito in contropiede la rete che avrebbe chiuso il discorso qualificazione e mandato ai quarti l’Inter. Thuram si è inceppato dopo lo straordinario score prima dell’infortunio, dove aveva messo a referto 12 reti in tutte le competizioni e 7 assist. L’ex Borussia Monchengladbach non segna dal 16 febbraio nel rotondo 4-0 alla cenerentola Salernitana e il problema fisico alla coscia accusato contro l’Atletico Madrid al Meazza ha frenato la corsa del gioiello nerazzurro.

Adesso la sosta e la parentesi con la Nazionale del Ct Deschamps per ritrovare fiducia e smalto: Inzaghi lo ha difeso nel post Napoli e spera di ritrovare il miglior Thuram alla ripresa del campionato.