PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 1-1: Thuram irriconoscibile, Juan Jesus perfetto

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Napoli, match del Meazza valido per la 29° giornata del campionato di Serie A. Al vantaggio di Darmian risponde l’ex Juan Jesus

L’Inter si ferma anche in campionato, nel passaggio di consegne con i campioni uscenti del Napoli nel posticipo della 29° giornata di Serie A.

La compagine di Calzona interrompe la striscia di dieci vittorie consecutive in campionato dei nerazzurri, a cui non basta la zampata di Darmian servito da Bastoni. Impeccabile Juan Jesus che stoppa la ‘Thu-La’ e si regala una serata da protagonista davanti al suo ex pubblico. Raspadori non incide al posto dell’acciaccato Osimhen, male anche Thuram sponda nerazzurra.

INTER

Sommer 6

Pavard 5,5 (46′ Bisseck 6)

Acerbi 6

Bastoni 6,5

Darmian 7 (84′ Buchanan SV)

Barella 5,5 (70′ Frattesi 5,5)

Calhanoglu 5,5

Mkhitaryan 6

Dimarco 6 (79′ Dumfries SV)

Thuram 5

Lautaro Martinez 5,5 (79′ Sanchez SV)

Allenatore: Inzaghi 6 – L’Inter sembra avere in pugno la partita e sfiora il raddoppio, nell’ultima parte si fanno sentire le fatiche di Madrid e subisce il ritorno del Napoli. È mancata brillantezza, fisica e mentale: un mezzo incidente di percorso che non intacca uno scudetto ormai in cassaforte.

TOP Inter: Darmian 7,5 – Gol pesantissimo, il secondo in campionato. Suona la carica e trova la zampata vincente sul perfetto assist dell’ottimo Bastoni. Preziosismo come sempre, i rimpianti aumentano per avere tenuto fuori mercoledì a Madrid… Classe operaia al potere.

FLOP Inter: Thuram 5 – Stasera non ne azzecca una, confermando il periodo poco brillante dopo il ritorno in campo dall’infortunio (ancora a secco). Pasticcia palla al piede e calcia in curva da posizione favorevolissima: cercasi il vero Thuram.

NAPOLI

Meret 7

Di Lorenzo 5

Rrahmani 6

Juan Jesus 7,5

Olivera 6 (75′ Mario Rui SV)

Anguissa 5,5

Lobotka 6,5

Traore 6,5 (70′ Cajuste 6)

Politano 5,5 (92′ Ngonge SV)

Raspadori 5 (75′ Simeone SV)

Kvaratskhelia 5,5 (92′ Lindstrom SV)

Allenatore: Calzona 6,5 – Napoli spigliato, pimpante, che alla fine si ritrova comunque sotto nella serata di San Siro. Rischia grosso a inizio ripresa, Meret tiene in piedi il Napoli e alla fine arriva un pareggio meritato con Juan Jesus. Non muove tanto la classifica, però è un punto che dà fiducia.

TOP Napoli: Juan Jesus 7,5 – Meret, felino, tiene in vita i campioni uscenti, Juan Jesus mura la ‘Thu-La’ e piazza il sigillo del pareggio. Una delle migliori partite con la casacca azzurra, goleador di serata che consegna un punto prezioso al Napoli. Esulta, poi si scusa con i suoi ex tifosi: protagonista.

FLOP Napoli: Raspadori 5 – Agisce da falso nueve vista l’esclusione dell’acciaccato Osimhen nel tridente partenopeo. È vero che i compagni non lo assistono nel migliore dei modi, ma anche lui fa poco per impensierire Acerbi e compagni. Poteva giocarsela meglio. Spaesato.

Arbitro: La Penna 5,5

Il tabellino di Inter-Napoli: garanzia Darmian, Raspadori spaesato

INTER-NAPOLI 1-1

43′ Darmian; 81′ Juan Jesus (N)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (46′ Bisseck), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (70′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (79′ Dumfries); Thuram, Lautaro Martinez (79′ Sanchez). A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Buchanan, Asslani, Klaassen. Allenatore: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (75′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Traore (70′ Cajuste); Politano (92′ Ngonge), Raspadori (75′ Simeone), Kvaratskhelia (92′ Lindstrom). A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Dendoncker, Zielinski, Osimhen. Allenatore: Calzona

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Pavard (I), Lobotka (N), Barella (I)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 3′; spettatori 71.551