Inzaghi e lo scudetto in faccia al Milan: “Assolutamente no”

Il Napoli stoppa la marcia in campionato della capolista Inter: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L‘Inter si ferma anche in campionato dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

Al Meazza non basta il guizzo di Darmian alla compagine di Simone Inzaghi, raggiunta nel finale di partita dal Napoli con il tap-in vincente dell’ex Juan Jesus. I nerazzurri interrompono una striscia di dieci vittorie consecutive in Serie A, poco male invece per la classifica visto che il distacco resta rassicurante sui cugini del Milan: “Stiamo facendo un grandissimo percorso, abbiamo 14 punti di vantaggio e mancano ancora nove partite alla fine. Ho fatto i complimenti ai ragazzi: non sembrava che arrivassimo dai 120 minuti di coppa – sottolinea l’allenatore piacentino in conferenza stampa – C’è ovviamente un po’ di delusione perché volevamo questa vittoria, anche per l’accoglienza dei nostri tifosi. Abbiamo fatto 70 minuti nel migliore dei modi, poi è arrivata la stanchezza e abbiamo perso un po’ le distanze. Malgrado questo abbiamo concesso poco o nulla a una grande squadra come il Napoli”.

Inter-Napoli, Inzaghi e la tabella scudetto: “Nessun calcolo”

La seconda stella resta a portata di mano, anche se Inzaghi non vuol sentir parlare di tabelle scudetto. Il tecnico nerazzurro si sofferma anche sui singoli, con i due transalpini Pavard e Thuram poco brillanti nella notte di San Siro.

🗣️ #InterNapoli – #Inzaghi in conferenza: “Stiamo facendo un grandissimo percorso, abbiamo 14 punti di vantaggio e mancano ancora 9 partite alla fine. Ho fatto i complimenti ai ragazzi: non sembrava che arrivassimo dai 120 minuti di coppa. C’è ovviamente un po’ di delusione… pic.twitter.com/5JSJhSR0DS — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 17, 2024

“Pavard stava facendo benissimo, però aveva un giallo e da quella parte c’era Kvara. Temevo rischiasse un altro cartellino. Thuram ha fatto un’ottima partita, ha sfiorato due volte il gol. Sono contento di loro. Scudetto contro il Milan? Assolutamente no, non facciamo questi calcoli o tabelle. Dobbiamo mantenere la concentrazione alta e imparare dagli errori che abbiamo commesso nelle ultime partite”.