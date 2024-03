Inter fuori dalla Champions: la reazione dei tifosi a San Siro | VIDEO CM.IT

Big match a San Siro tra la capolista Inter e i campioni uscenti del Napoli: l’accoglienza dei tifosi nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Champions League

L‘Inter vuole cancellare l’amara notte di Madrid e ripartire subito in campionato nel posticipo di San Siro contro i campioni uscenti del Napoli.

Un passaggio di consegne tra le due squadre, con la capolista che punta a ritornare alla vittoria e a blindare ulteriormente lo scudetto per avvicinarsi ancora di più all’obiettivo della seconda stella. Simone Inzaghi post Champions ha lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori e questa sera schiera la formazione migliore nonostante le condizioni non perfette di alcuni titolarissimi dopo le fatiche contro l’Atletico. La tifoseria nerazzurra si stringe attorno a Lautaro Martinez e compagni dopo la delusione europea, accogliendo calorosamente come al solito il pullman nerazzurro all’arrivo al Meazza.

🚌 #InterNapoli – Cori e tanto entusiasmo per l’arrivo a San Siro del pullman dell’#Inter e lo striscione della Curva Nord ad accogliere la squadra di #Inzaghi 🔥 ⚫️🔵 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/vuxjmWs8U5 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 17, 2024

Stavolta, rispetto alle altre occasioni, la Curva Nord ha esposto uno striscione per rincuorare e allo stesso tempo caricare il gruppo di Inzaghi: “Fieri di voi”, recitava lo stendardo esposto all’ingresso del Gate 1 dello stadio. Grande sostegno per i giocatori di casa anche in campo tra il riscaldamento e la lettura delle formazioni, con i nomi dei nerazzurri scanditi a gran voce da San Siro compreso ovviamente il tecnico Inzaghi.