Non solo Acerbi-Juan Jesus, c’è un altro caso di razzismo

Non solo Acerbi-Juan Jesus, spunta un altro caso di razzismo: coinvolto un tifoso

Un fine settimana in Europa ricco di episodi che poco hanno a che fare con il calcio. In Turchia è andata in scena una vera e propria guerra tra Trabzonspor e Fenerbahçe, con il club di Istanbul che addirittura potrebbe essere ritirato dal campionato. In Serie A invece è balzato agli onori della cronaca il caso Acerbi-Juan Jesus.

Il difensore dell’Inter non partirà con la Nazionale per le due amichevoli negli Stati Uniti contro Ecuador e Venezuela. Acerbi si è però difeso sottolineando di non aver mai pronunciato alcuna frase razzista. Quello di San Siro nel corso di Inter-Napoli non è però l’unico episodio di razzismo andato in scena nel fine settimana. Anche in Spagna si è verificato un increscioso episodio con vittima Nabil Fekir.

Caso di razzismo in Spagna, tifoso contro Fekir

Il centrocampista francese, di origini algerine, del Real Betis è stato insultato da un tifoso del Rayo Vallecano nel corso della sfida tra gli andalusi e il club della capitale, giocata a Madrid e vinta 2 a 0 dai padroni di casa.

L’emittente ‘Cadena Ser’ sottolinea come Fekir sia stato infatti bersagliato da un tifoso avversario, che rivolto al transalpino, ha mimato il gesto della scimmia. Un gesto che l’arbitro durante la partita non ha visto e quindi non ha inserito nel suo referto, ma che potrebbe portare a sanzioni, oltre che per il tifoso, anche per il club madrileno. Una nuova pagina orribile del calcio europeo, con una situazione resa ancor più paradossale per il fatto che riguarda un club, il Rayo, noto per i suoi ideali politici e che si è sempre posizionato contro il razzismo e a favore dell’inclusione delle minoranze. Ora c’è attesa per quelle che potrebbero essere le possibili sanzioni.