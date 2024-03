Inter-Napoli non finisce più: dieci giornate e stagione finita

Inter e Napoli si sono divise la posta in palio ieri sera. San Siro però è stato anche teatro di un diverbio Acerbi-Juan Jesus che potrebbe anche avere delle conseguenze

Un gol per parte con le firme di Darmian e Juan Jesus nella serata di San Siro tra Inter e Napoli. Questo è il resoconto in una istantanea della partita di ieri tra le squadre di Inzaghi e Calzona, che smaltiscono le rispettive delusioni Champions con un punto che muove di poco la classifica soprattutto per gli azzurri.

A fare da contorno nella gara tra i campioni uscenti e i probabili prossimi campioni d’Italia c’è stato anche il caso Acerbi-Juan Jesus, che ha movimentato particolarmente il post partita. In casa Inter scatta infatti l’allarme visti i presunti epiteti a sfondo raziale del difensore di Inzaghi nei confronti del centrale del Napoli. Una situazione che lo stesso Juan Jesus ieri nel post gara a ‘Dazn’ ha provato rapidamente a chiudere in questo modo: “Lui è andato un po’ oltre con le parole ma si è scusato, è un bravo ragazzo e quando la partita finisce è tutto a posto. Spero non accada più perché è un ragazzo intelligente”.

Inter, caos Acerbi-Juan Jesus: “Rischia dieci giornate”

Uno scenario, che se confermato, avrebbe chiaramente un peso ed una gravità a cui far fronte. Nel post partita infatti è stato argomento di discussione con la situazione che potrebbe avere una evoluzione.

Dalla ‘Rai’ infatti nel post si è parlato anche di una eventuale sanzione: “Se dovessero essere confermate le accuse, Acerbi potrebbe essere escluso dalla Nazionale. Episodio gravissimo, bisogna chiarire. Il ragazzo ha una storia personale molto particolare e si rimane delusi, arrivare a queste parole lasciano basito. Giusto che venga escluso dalla nazionale”.

Le immagini, qualora confermate, potrebbero indurre la Procura Federale ad aprire un’inchiesta con annessa pesante squalifica da 10 giornate. A tal proposito il Codice di Giustizia Sportiva, prevede, all’art.28, sanzioni molto dure nei confronti dei tesserati che si rendano protagonisti di comportamenti discriminatori: “squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato”.

Chiaro come tutto ciò debba essere ovviamente confermato al netto di speculazioni ed ipotesi.