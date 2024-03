Aggressione e decisione shock: pronti a ritirare la squadra dal campionato

Già convocata l’assemblea societaria che può decidere il ritiro della squadra dal massimo campionato di calcio

“Non c’è spazio per noi nel campionato”. È fortissima la presa di posizione del presidente del Fenerbahce Ali Y. Koc, dopo quanto accaduto sul terreno di gioco del Trabzonspor. I calciatori della formazione allenata da Kartal sono stati aggrediti da decide di tifosi avversari che sono riusciti ad accedere al terreno di gioco mentre la squadra festeggiava l’importante vittoria in trasferta.

Un episodio molto grave che ha lasciato attoniti i dirigenti del Fenerbahce che, stando a quanto riportato, sono pronti anche a valutare il ritiro dal campionato. Tutto sarà deciso in un assemblea societaria che è stata convocata per martedì 2 aprile, ma che – stando a quanto dichiarato dal presidente – potrebbe essere rinviata.

Ali Y. Koç in alcune dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del Fenerbahce non va per il sottile parlando di “una vergogna per la Turchia, per il calcio e lo sport turchi” e accusando anche chi “in questi 13-14 anni ha lavorato per seminare odio e violenza tra i due club”.

Fenerbahce fuori dal campionato, l’annuncio del presidente

Ricostruendo tutti gli episodi che hanno avuto come vittima il Fenerbahce, il presidente del club di Istanbul utilizza parole molto pesanti.

“La vittima di ieri sera è il Fenerbahce. Sono i giocatori del Fenerbahce che si proteggono dal linciaggio e dagli attacchi fisici. Sono le famiglie dei nostri calciatori che sono preoccupate per ciò che hanno visto in televisione”. Quindi la minaccia di uscire dal torneo: “Non c’è posto per il Fenerbahce in questo campionato. Stiamo cercando di combattere onestamente. Se questa decisione deve essere presa, dobbiamo prenderla prima del 3 aprile. Stiamo attraversando un passaggio molto importante per il nostro club”.