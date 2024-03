Juventus o Napoli: nome a sorpresa per il dopo Allegri

Ancora un weekend da dimenticare per Allegri e la sua Juventus. I risultati non arrivano più e il futuro dell’allenatore toscano è sempre più in discussione. La rosa dei candidati all’eventuale successione

Nell’ultimo fine settimana è arrivata l’ennesima frenata di un periodo più nero che bianco per la Juventus, fermata in casa anche dal Genoa. 7 punti nelle ultime 8 partite, con annessa media da zona retrocessione: questo il recente score della squadra del criticatissimo Massimiliano Allegri.

Il Milan prova a distanziarsi nella corsa al secondo posto, mentre non sono mancate tensioni anche nel post partita per lo stesso allenatore toscano, sempre più nell’occhio del ciclone. Critiche, polemiche ed un anno solo ancora di contratto con ampie nubi sul futuro accompagnano il momento di Massimiliano Allegri in merito al cui domani non vi è certezza.

Giuntoli pubblicamente continua a blindarlo, ma a fine stagione tutto potrà accadere, e non può essere escluso un divorzio anticipato. I rapporti tra le parti, come anticipato nei giorni scorsi da CM.IT, appaiono infatti più freddi.

Calciomercato Juventus, casting per il dopo Allegri: c’è anche Italiano

Inevitabile quindi pensare anche ad un eventuale post Allegri, nel caso in cui l’allenatore toscano venisse messo da parte al termine del suo terzo anno di contratto dal suo ritorno a Torino.

Nell’eventualità di una separazione Thiago Motta appare, oltre che maggiormente alla portata rispetto ad altre strade, anche come il preferito della dirigenza juventina. La sua visione moderna e gli straordinari risultati col Bologna rappresentano un enorme biglietto da visita. Nell’ultimo periodo, come evidenziato ieri, si è riparlato anche del suggestivo sogno Zidane, sicuramente più complesso ed ormai fermo da tre anni senza panchina. Stando alle nostre informazioni, il francese è aperto a un ritorno in bianconero, al netto delle difficoltà del caso.

In questo quadro si incastrano anche i nomi di Raffaele Palladino del Monza, come piano B, oltre a Vincenzo Italiano che può essere al capolinea della sua avventura con la Fiorentina. Spunta quindi anche l’ex Spezia come eventualità per i bianconeri: un nome comunque più distante rispetto ad altri, così come Gasperini e la suggestione estera Conceiçao.

Per ciò che concerne il profilo di Italiano va comunque ricordato anche il suo accostamento al Napoli, che a fine stagione pure dovrebbe andare a rimettere mano al ruolo dell’allenatore dopo una stagione tribolata e passata attraverso ben tre guide tecniche.